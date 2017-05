Fousek zahájil kampaň. Chce fotbal stabilizovat a vyřešit finance

Petr Fousek, Martin Malík a Libor Duba. O funkci předsedy usilují tři kandidáti, kteří by rádi vedli český fotbal. Ten hledá nového lídra místo obviněného Miroslava Pelty.

„Byl jsem osloven jak profesionálním, tak regionálním fotbalem,“ řekl 54letý fotbalový funkcionář. „Byl jsem osloven na základě zkušeností, které jsem za dlouhé roky ve fotbale nabral.“

Zveřejnění konkrétních nominací nechal přímo na fotbalové asociaci, pokud tak učiní u všech kandidátů. Pouze sdělil, že ho navrhly tři krajské svazy, sedm okresů a několik klubů. Jeho nominaci prosazuje například Slavia, která se snaží o společný postup profesionálních klubů.

„Za normálních okolností by to vypadalo jinak. Kandidáti by měli možnost se scházet s voliči a představovat jim volební program, který by měli napsaný na křídovém papíře. Ale dneska nemůže program vypadat jinak než jako stabilizace situace ve FAČR, zajištění financování a posílení důvěryhodnosti fotbalu,“ podotkl Fousek.

Profil Petr Fousek Narozen: 19. listopadu 1962

Vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze V roce 1986 začal kariéru na ministerstvu zahraničního obchodu. Od roku 1993 působí ve fotbalové asociaci, kde prošel několik funkcí - byl sekretář, vedoucí mezinárodního oddělení či ředitel PR. V letech 2001 až 2007 byl generálním sekretářem FAČR. Předsedal organizačnímu výboru mistrovství Evropy hráčů do 21 let, které Česko hostilo v roce 2015. Zkušenosti má i z mezinárodních organizací. Od roku 1994 působí na UEFA, od roku 1998 ve FIFA. Mluví anglicky, rusky, španělsky a německy. Není a nikdy nebyl členem žádné politické strany.

Proč by delegáti měli volit právě Fouska?

„Mám zkušenosti s řízením asociace, kde jsem prošel funkce skutečně od píky až po funkci generálního sekretáře. Mám jazykové schopnosti, kontakty, dlouho se pohybuju ve FIFA a UEFA. Ambicí předsedy by mělo být ucházet se o vrcholné funkce ve FIFA a UEFA,“ vysvětloval.

Do volební valné hromady zbývají necelé tři týdny, proběhne v pátek 2. června v Praze. Do té doby budou probíhat jednání mezi profesionálním fotbalem, českou komorou a moravskou komorou. Stát se může tedy i to, že některý z kandidátů odstoupí, aby uvolnil cestu někomu jinému.

„Vývoj může mít různé scénáře. Kdyby existovala shoda, tak by fotbal měl usnadněnou pozici na řešení krize. Ale musí se to prodiskutovat. To není o tom, jestli já, Martin Malík nebo Libor Duba odstoupíme,“ poznamenal Fousek.

Fotbal hledá nového předsedu poté, co policie obvinila současného předsedu Miroslava Peltu i přímo asociaci coby právnickou osobu kvůli možnému zneužití dotací z ministerstva školství.

Do té doby nikdo nepochyboval, že současný šéf povede svaz další čtyři roky. Místo toho teď běží tři týdny, kdy si fotbal musí najít nové vedení.