Crouch trefil stovku a oživil zrezlého robota. Teď mu dopřeje důchod

Fotbal

Dalších 7 fotografií v galerii 100. Útočník Peter Crouch (uprostřed) ze Stoke vstřelil v duelu proti Evertonu jubilejní 100. branku v Premier League. | foto: Reuters

dnes 8:59

Ač jeho příjmení Crouch v překladu znamená „krčit se“, on vždycky vyčníval. Aby ne: měří dva metry a váží pouze 75 kilogramů. Také proto fanoušci Liverpoolu o fotbalovém útočníkovi Peteru Crouchovi zpívali: „He is big, he is red, his feet stick out of bed!“, tedy: „Je velký, je rudý, jeho nohy čouhají z postele.“