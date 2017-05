Čech jednou v čele fotbalu? Chci co nejdéle hrát. Pak se uvidí, říká

Ten prochází krizí a v pátek se pokusí najít nového předsedu, který pošpiněný „produkt“ zkusí očistit. Gólman Arsenalu všechno na dálku sleduje.

„Doufám, že se situace co nejdřív vyřeší, aby všechno fungovalo,“ prohlásil, když v pátek pojedenácté převzal Zlatý míč pro nejlepšího českého fotbalistu. „Hlavně je potřeba, aby programy, které byly nastavené: mládež, podpora klubů a podobně, pokračovaly, jinak by to mělo velké následky. Snad všechno proběhne tak, aby se věci vrátily co nejrychleji do normálu.“

Aby se tak stalo, potřebuje fotbal nového šéfa. Mezi kandidáty není žádný bývalý reprezentant, ale už nějaký čas se mluví o tom, že právě touto cestou by mohl fotbal v budoucnu jít, aby byl důvěryhodnější a očistil se. Je představa, že by jej časem řídil právě Čech nebo někdo z jeho bývalých spoluhráčů, utopií?

„Může to být jedna z cest, jak vylepšit vnímání fotbalu fanoušky,“ myslí si pětatřicetiletý gólman. „Mohlo by to fungovat. Vždyť třeba Bayern Mnichov je jeden z nejúspěšnějších klubů světa a funguje takhle. Ti lidi tam jsou bývalí hráči, fotbal je pro ně na prvním místě. Je to zajímavý model.“

Zajímavý, ale v tuto chvíli nereálný. Čech může mít před sebou klidně ještě pět nebo šest let hráčské kariéry, takže o tom, že by už nyní fotbalu pomohl v jiné, třeba i méně významné roli, zatím neuvažuje.

„Nestačí mít jméno a vztah k fotbalu, potřebujete i čas,“ uvědomuje si. „To je klíčem. Když ho nemáte, nemá to smysl. I kdyby třeba teď někdo navrhl, že budu ambasadorem českého fotbalu, nešlo by to. Dokud chytám, nemůžu být třikrát v týdnu v Praze a něco řešit, tomu se musí člověk věnovat na plný úvazek.“



Ale co jednou, až kariéru ukončí? Pokud by se mezi aktivními hráči hledal někdo, kdo by mohl mít vlohy pro nejvyšší fotbalový post, byl by zřejmě ideální volbou. A sám tuhle možnost nechává zatím otevřenou.

„Bude hodně záležte na tom, kde budu žít,“ pokrčil rameny v reakci na přímý dotaz. „Momentálně je představa taková, že chci chytat co nejdéle. Pak bude záležet i na rodině. Uvidíme, jak dlouho budu aktivně hrát, pak to můžu řešit.“