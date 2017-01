Čechovi chybí nuly. Udělat něco navíc, předvést extra zákrok, přeje si

Naposled před deseti dny dostal tři branky v Bournemouthu, před vánočními svátky po dvou gólech na Manchesteru City i Evertonu.

Mezitím proti West Bromwichi a Crystal Palace neinkasoval, byla to jeho pátá a šestá nula v současném ročníku Premier League. Předchozí čistá konta sbíral proti Middlesbourgh, Burnley, vedoucí Chelsea a mistrovskému Leicesteru.

„Odehráli jsme spoustu zápasů, kdy jsme dostali jeden gól a často z penalty. Občas přijde období, kdy nemáte štěstí,“ poznamenal Čech.

„Ale někdy je dobré mít čisté konto, ukázat, že jsme v obraně pevní. Rád bych udělal něco navíc, předvedl nějaký mimořádný zákrok.“

Čech chytá v Premier League třináctou sezonu, za to dobu nedostal branku ve 184 zápasech, což je rekord soutěže. Ale letos mu nuly příliš nepřibývají, zatímco loni ve své premiérové sezoně za Arsenal jich měl šestnáct, nejvíc ze všech.

Arsenal jako každý rok bojuje o titul, poslední však získal v roce 2004, čili před Čechovým příchodem do Anglie. Ani letos to nadějně nevypadá, zatím je pátý a na Chelsea ztrácí osm bodů, byť do konce zbývá ještě osmnáct kol.

Z elitních týmů dostal víc branek jen Liverpool, s kterým Arsenal hned na úvod ročníku prohrál 3:4. To je také nejméně povedené utkání, které Arsenal z pohledu defenzívy sehrál.

„Myslím si, že celkově chytám na úrovni, na které potřebuju být. Každým zápasem se chcete zlepšovat a já doufám, že si udržím výkonnost co nejdéle. Nechci mít období, kdy to jednou jde a podruhé ne,“ zdůraznil čtyřiatřicetiletý gólman.