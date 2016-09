Bod bereme. Lepší než nemít nic, hodnotil plzeňský Bolek remízu s AS Řím

Bolka překonal jen Perotti z penalty už ve třetí minutě, domácí brzy vyrovnali a slavnému celku byli víc než vyrovnaným soupeřem.

„Možná jsme mohli přidat i druhou branku, ale bod bereme. Je to lepší, než nemít nic,“ říkal pak Petr Bolek novinářům.

Kdy jste se dozvěděl, že půjdete proti AS Řím do brány?

Když si Matúš (Kozáčik) na předzápasovém tréninku poranil záda, bylo jasné, že se do druhého dne to nedá do kupy. Bylo tedy zřejmé, že budu chytat já.

Jak člověku v takové chvíli je? Byl jste spíš zaskočen, nebo jste se těšil?

Já jsem připravený vždycky, člověk trénuje pořád stejně, i když dělá druhého brankáře. Nijak mě to nerozhodilo, těšil jsem se, že si zachytám.

Lze se vůbec nějak speciálně připravit na hráče takového kalibru, jako jsou Totti, Džeko, El Sarawy...?

To nemůžete takhle brát. I v minulosti jsme hráli proti kvalitním fotbalistům, od nich kolikrát nevíte, co můžete čekat...

Zápas pro vás nezačal šťastně, už ve třetí minutě kopal soupeř penaltu. Zdálo se, že ji rozhodčí nemusel pískat. Jak jste to viděl z branky?

My jsme naučení, že takové momenty nekomentujeme. Rozhodčí ji pískl a tím to končí. Byla to ale škoda, protože ta penalta přišla z ničeho.

Při té penaltě jste zůstal dlouho stát. To byl záměr?

Viděl jsem, že čeká do poslední chvíle, díval se na mě a kopnul to prakticky bez pohledu na míč. Nechtěl jsem udělat první pohyb, aby to nemohl v pohodě uklidit na druhou stranu. Byl to takový souboj, ale kopnul to fakt dobře. Naštěstí nás to nesrazilo, ale naopak nakoplo.

Potom jste si u rozhodčího na něco stěžoval. O co šlo?

Přišlo mi, že zastavil pohyb, ale možná se mi to jenom zdálo.

Pak ještě po půlhodině hry nastřelil Nainggolan tyč, s tím jeho pokusem asi nešlo nic dělat?

Akorát jsem fandil, jinak nic moc velkého jsem s tím nemohl dělat. (úsměv)

Ale při šanci Džeka v úvodu druhé půle jste vytáhl perfektní zákrok. Byla to nejtěžší chvíle?

Tam to bylo trošičku štěstí, že jsem to přečetl a zareagoval ještě na tu změnu směru jeho pohybu.

Jak ten zápas hodnotíte?

Pozitivně. Určité náznaky z naší strany byly, směrem dopředu jsme nebyli bezzubí.

Takže bod za remízu berete?

Mohlo se začít třemi body, ale lepší, než nemít nic. Loni jsme první zápas vyhráli a pak už jsme nepřidali nic, třeba to bude naopak.

Jak to s Matúšem vypadá do dalších zápasů? Bude to teď delší dobu na vás?

Tak to vůbec netuším. Uvidíme, jak to bude.