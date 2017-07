Fenin je pan fotbalista, určitě nám pomůže, věří Rudnytskyy

Je jedním z posledních fotbalistů, který zažil slavné varnsdorfské časy. Před dvěma lety tým vedený Zdenem Frťalou vybojoval druhé místo v druhé lize a tím pádem postup do nejvyšší soutěže, kvůli nevyhovujícímu stadionu si ale Varnsdorf první ligu nakonec nezahrál.

Teď se tu staví nový tým a znovu je u toho záložník Pavlo Rudnytskyy. A také kouč Frťala, který se vrátil do Varnsdorfu po neúspěšné misi v Jablonci.

„Tvoříme tu nový tým, přišli mladí kluci, kteří se budou chtít ukázat. Takže já doufám, že sezona bude dobrá. A že navážeme na ty předešlé úspěchy, co jsme měli za trenéra Frťaly,“ věří hráč s ukrajinskými kořeny.

Aktuálně ho brzdí zranění, naštěstí ne moc vážné. „Nedávno jsem si udělal výron v kotníku, tak mám pauzu. Pomalinku začínám, snad to bude dobré.“ Za poslední rok měl Rudnytskyy zdravotních potíží až až.

„Martin Fenin hrál bundesligu, je jasné, že musí být jinde než my. Hlavně má super koncovku.“ Pavlo Rudnytskyy

„Bylo toho dost, snad už budu mít trochu štěstí a budu zase hrát. Nejdřív jsem měl zraněné koleno, pak jsem odehrál dva zápasy, vletěl do mě gólman a měl jsem zlomené žebro. A teď výron. Snad už to bylo všechno,“ doufá 29letý ofenzivní hráč, který může nastoupit v záloze i v obraně.

„Chci hlavně hrát, je mi celkem jedno, jestli je to v obraně, či v útoku. Ale kouč Frťala mě zatím stavěl spíš do zálohy, což mi sedí přece jen trochu víc. Celou kariéru jsem byl zvyklý útočit. Je fajn, že je trenér zpátky, zažili jsme spolu nejlepší léta ve Varnsdorfu. Ví, co od nás čekat.“

Loni se Varnsdorf v druhé lize trápil, chvíli musel dokonce bojovat o záchranu. Jaké ambice bude mít letos? „Dobrá sezona bude, když se budeme pohybovat v první polovině tabulky. Reálné to určitě je, i když druhá liga bude zase letos kvalitní. Všichni říkají, že loňský rok byl jeden z nejsilnějších, ale podle mě kvalita zůstane. Sice už tam nebude Ostrava, s níž to byly sváteční zápasy kvůli jejich fanouškům, ale pořád je to dobrá soutěž,“ tvrdí Rudnytskyy.

Zrovna Varnsdorf může druhou ligu oživit jedním zajímavým jménem, s týmem se už nějakou dobu připravuje bývalý reprezentant a hráč bundesligového Frankfurtu Martin Fenin. Zatím dohání tréninkové manko, ale během srpna by mohl začít naskakovat do zápasů.

„Pro nás je to velká posila. Je super, když vám předává zkušenosti takový borec, který hrál bundesligu a za reprezentaci. Zatím je vidět, že trochu postrádá kondici, ale pořád na něm vidíte, že to je pan fotbalista se super zakončením,“ chválí posilu Rudnytskyy. „Hrál bundesligu, tak je jasné, že musí být jinde než my. Myslím, že zapadne do týmu bez problémů a že nám už na podzim pomůže.“

O víkendu čeká Varnsdorf úvodní ostrý test, v sobotu si zahraje první kolo domácího poháru na hřišti divizní Souše. „V poháru určitě chceme dojít co nejdál. Vzpomínám si, že nějaké dva tři roky zpátky jsme si zahráli se Slavií, kdyby se povedlo navázat na něco takového, tak by to bylo super. Zvlášť letos by bylo hodně zajímavé poměřit se třeba zrovna se Slavií.“

Druhá liga začne pro Varnsdorf v neděli 30. července, hostí Třinec. „Určitě se těšíme, bude to zajímavá soutěž. Můžete vyhrát čtyři zápasy a vyšvihnete se nahoru, ale taky můžete s každým prohrát. Zase to bude hodně vyrovnané,“ předpovídá Rudnytskyy.