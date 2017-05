Přál bych postup Opavě, ale Baník ho má blíže, ví Zavadil

Baník Ostrava je v lepší pozici než Opava. Mohl by zaváhat?

Stát se může cokoliv. Poslední zápas pro ně bude mega složitý. Znojmo hraje velmi dobře, takový ofenzivní fotbal. Baník navíc bude pod obrovským tlakem.

V Opavě žijete. Byl jste se v týdnu na nové spoluhráče podívat?

S Brnem nás v sobotu čeká utkání v Praze se Slavií, takže na to se soustředím. Klukům ale držím palce.

Když jste podepisoval v Opavě smlouvu, napadlo vás, že by mohla být prvoligová?

Ne že bych v hlavě neměl, že to tak může být... Přál bych si, aby Opava postoupila, ale Baník má k tomu malinko blíže.

Budete v neděli na opavském stadionu?

V neděli večer musím do Prahy na galavečer ligy, takže mám ještě jiné povinnosti. Mrzí mě, že to neuvidím.

Co říkáte tomu, že se Zdeněk Pospěch rozhodl po sezoně ukončit kariéru?

Doufal jsem, že Zdena bude ještě nějakou dobu hrát, že si spolu zahrajeme, ale rozhodl se skončit. Je to velká škoda, jenže je třeba ho respektovat. Jeho kariéra je fantastická a hlavně to je obrovská persona, která to ve fotbale dotáhla hodně daleko.

Od Brna jste dostal zájezd na finále Evropské ligy Manchester United - Ajax Amsterdam. Neříkal jste si tam, že si tu soutěž mohla v příští sezoně zahrát Opava, kdyby zvítězila ve finále nad Zlínem?

Ve Stockholmu jsem byl dva dny se synem. A to víte, že jsem si tam na to vzpomněl, ale takový je fotbal. MOL Cup byl pro Opavu velmi vydařený. Škoda že to ve finále nevyšlo, ale musíme se dívat dopředu a něco dokázat i tu další sezonu.