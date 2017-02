Zavadilův návrat po 10 měsících: Měl jsem pocit, že jsem znovu fotbalista

„Velmi příjemný comeback. Už na podzim jsem do posledních dvou kol na chvíli naskočil, ale až teď jsem měl pocit, že jsem znovu fotbalista,“ blaženě se usmíval vousatý veterán. Před rokem v Teplicích ho tehdejší domácí kouč Vavruška nařknul z nafilmovaného penaltového pádu, jenže přestřelil; Zavadil musel na operaci kolena a dlouho pauzíroval.

Neměl jste trochu obavy začít zrovna v Teplicích?

Zrovna se to tak sešlo, že naposledy jsem se tady zranil, ale při zápase jsem na to nemyslel. Naopak jsem se sem těšil!

Jak jste se cítil?

Velmi dobře. V přípravě jsem byl malinko unavenější. Vlastně hodně unavený! Ale poslední týden jsem se dal dohromady, najel jsem na svůj režim a neměl jsem problém odehrát celý zápas.

Habanec: Zavadil v Brně nemusí být jen jako hráč Svatopluk Habanec, trenér Brna:

„S Pavlem komunikujeme o prodloužení smlouvy, plány jsou minimálně na roční smlouvu. Uvidíme, jak se bude cítit a jakým způsobem je schopný třeba se přestěhovat do Brna, aby měl funkci nejen hráčskou. Vedeme s ním na tohle téma širokou debatu. Má dvě děti a potřebuje se rozhodnout, co bude dál po kariéře. Není to jen o tom, jestli bude hrát ještě půl roku nebo rok a půl.“

Koleno nezlobilo?

Teď po zápase cítím akorát lýtko. Jsem dobře připravený, zimu jsem zvládl bez úlev. A přes svátky jsem pracoval na tom, aby koleno bylo pevné.

Od zranění uběhl skoro rok. Jaký byl?

Co se mi stalo, nebylo v tu chvíli pro mě příjemné. Cítil jsem formu, že můžu hrát velký fotbal, takže mi to přišlo líto. A to mě trošku brzdilo. Ale kousnul jsem se a těch sedm měsíců jsem vzal tak, že se musím vrátit zpátky. Věřil jsem, že se dostanu na stejnou úroveň.

Nemyslel jste na konec kariéry?

Nikdy jsem neřekl, že končím. Akorát jsem si potřeboval utřídit pár myšlenek v hlavě, když jsem se dozvěděl, že mám tak velké zranění. Když jsem po operaci začal rehabilitovat a viděl jsem, že se můj stav rychle zlepšuje, měl jsem novou chuť do fotbalu a věděl jsem, že takhle skončit nechci.

Jak dlouho ještě chcete hrát?

Je mi osmatřicet. Stát se mi tohle zranění ve dvaceti nebo pětadvaceti, asi bych byl víc v pohodě. Ale já se na ty roky, co mám, necítím. Myslím, že ligovému fotbalu budu ještě pár let stačit. Když budu zdravý, vidím to ještě na dlouho.

Jak se vám hrálo s dalším matadorem Polákem ve středu zálohy?

S Honzou fotbal hodně probíráme, jsme na stejné vlně. Myslím, že si vyhovíme, není problém. On je malinko staženější, ale já taky potřebuji být na balonu. Jak na něm dlouho nejsem, nemusím tam být vůbec. Na hřišti víc komunikujeme, abychom zbytečně při defenzivě neběhali, abychom si to ulehčili a já měl sílu běhat dopředu. A v kabině jsme slyšet oba. Funguje, jak má. Kdyby tam byl problém, budou facky (smích).

Pomohl jste ke gólu střelou z přímého kopu, kterou brankář Grigar vyrazil do Vondráška. Věděl jste hned, že budete pálit?

Kluci se mě ptali na centr, ale já říkal, že budu střílet. A chtěl jsem, aby míč před gólmanem skočil. Věděl jsem totiž, že to je hodně z dálky a že nemám takovou sílu, abych tam dokopl. Sice hlásili vlastní gól Vondráškovi, ale Kuba Řezníček říkal, že to dával on holení. Tak nevím.

Bod berete?

Odpracovali jsme dobrý zápas. Nebyl to špatný zápas na to, že šlo o první jarní kolo.