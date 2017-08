Zavadil si v Opavě zvyká na větší zápřah, než měl v Brně

Pavel Zavadil je při opavských zápasech ve větším zápřahu, než býval v prvoligovém Brně.

„Učíme ho hrát ve vyšší pozici, což je pro něj složitější, když hrál pětadvacet let o trochu níž,“ řekl opavský trenér Roman Skuhravý. „Náš fotbal s neustálým odskakováním a doplňováním je náročný. Navíc pracovat přitom kvalitně s míčem není úplně jednoduché. Ale bavíme se o tom. Je to inteligentní hráč, budou mu stačit dva tři zápasy, aby vše bylo super.“ Hlavně, jestli změnu udýchá...

„Přijďte se podívat na trénink. On ani jeden nevynechá. Jeho kondička ve třiceti devíti letech je obdivuhodná,“ uvedl Skuhravý.

„Je to trochu něco jiného, než jsem byl zvyklý v Brně, ale rychle se do toho dostávám,“ komentoval Pavel Zavadil lehký posun v sestavě. „Věnujeme se tomu i na tréninku, takže to bude lepší a lepší. Ještě to chce chvíli času.“

Trenér Skuhravý po vás chce, abyste více tvořil hru a dával více finálních přihrávek?

Přesně tak, abych byl hned pod útočníky. Byl jsem zvyklý hrát více zezadu, ale rychle se s tím sžívám, protože všichni kluci tady fotbal umějí a přesně vědí, co hrát, takže o to je pro mě lehčí do sestavy zapadnout. Někdy mě to ale nutí odskočit si více pro balon, protože když dlouho u něj nejsem, tak mi chybí. Kolikrát jsem spíše otočený zády k bráně.

Jak jste si užil první domácí duel, výhru 6:2 nad Vítkovicemi?

Hodně, až na to vedro. To bylo šílené. Ani jsem se moc nerozcvičoval, protože jsem věděl, že v tom zápase budu hned zahřátý. (směje se)

Co vám úvodní kola naznačila?

Jsem rád, že jsme zvládli zápas s Vítkovicemi. Potřebovali jsme to pro takovou větší pohodu do dalších zápasů. Přípravu jsme měli velmi dobrou, na tu jsme s Vítkovicemi navázali i hrou. Hodně jsme kombinovali, drželi balon, ale teď se už soustředíme na páteční utkání v Ústí nad Labem.

Vnímáte opavskou pozici jasného favorita druhé ligy?

Jo, chceme postoupit. Všichni se na to připravujeme a tak i trénujeme, ale se vším respektem ke všem soupeřům, protože každý zápas je těžký. Ale jsme na dobré cestě. Musíme se soustředit vždy na ten nejbližší zápas.

Dá se už říct, kdo budou vaši největší soupeři?

To nevím... Určitě Hradec, asi i Příbram. Ale i další dvě tři mužstva na tom budou dobře. Ale teprve začínáme, na nějaké úsudky je brzo.

Láká vás zahrát si s Opavou ještě první ligu, když ve Slezském FC máte smlouvu na dva roky?

Mě určitě. Ale je to i lákadlo pro celý klub. Přestože mi bude pomalu čtyřicet, tak se chci pořád zlepšovat. A i v tomto věku to jde. Hlavně musím zůstat zdravý.

Je na opavském mužstvu znát, že se sestava nijak výrazně nezměnila, když přišli jen tři noví hráči?

Od prvního tréninku vidím, že kvalita hráčů je tu opravdu vysoká. Obměna nebyla velká, ale hlavně všichni důležití hráči zůstali. Je tady skvělá parta a opravdu silné mužstvo. Záleží jen na nás, jak se s tím popasujeme na hřišti.