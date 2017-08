Vrba chystá změny: Sestava určitě nebude stejná jako v Bukurešti

„Určitě ale nebudeme jen bránit, chceme být aktivní. Hrát na 0:0 by byla sebevražda,“ potvrdil na tiskové konferenci trenér Pavel Vrba svoje slova z Rumunska.

Ukázal soupeř v Rumunsku všechno, čeho je schopný, nebo může být v Plzni ještě silnější?

Viděl jsem všechny jejich soutěžní zápasy. Praktikují pořád stejný fotbal, založený spíš na ofenzivě. Podle toho si vybírají i hráče. Zápas ale bude pro všechny aktéry výjimečný a to se podávají úplně jiné výkony než v běžných zápasech.

V Rumunsku platí přísloví, že neexistují dva bez tří. První zápas skončil 2:2, může se hrát v Plzni ještě víc ofenzivně?

Doufám, že obě mužstva budou hrát podobně ofenzivně jako v Bukurešti. My budeme vycházet z výsledku, který jsme tam uhráli, ale určitě nebudeme jenom bránit. To nikdy to po svém týmu nechci, budeme aktivní a snad se nám bude dařit.

Jak budete působit na hráče, aby nepodlehli tomu, že jim stačí i remíza 0:0 nebo 1:1?

Hrát na 0:0 by byla sebevražda. Máme zkušené mužstvo, hráči odehráli podobně náročné zápasy. V pohárech působí už nějakých šest let, snad si z toho vzali ponaučení.

Soupeř se musí obejít bez zraněného Budesca, který vám vstřelil jednu z branek. Nakolik je to příznivá zpráva?

Je mně to spíš líto. V prvním zápase odehrál vynikající utkání, patří k nejlepším hráčům soupeře. Můžeme litovat, že ho neuvidíme.

Kde tedy teď očekávat největší nebezpečí?

Mají skvělé hrotové útočníky, krajní obránce, střední záložníky. Nebylo by dobré, zaměřit se na jednoho hráče. Je to velice silné mužstvo.

Přijímáte roli favorita?

Už v Bukurešti jsem říkal, že šance vidím 50 na 50, na tom nebudu nic měnit. Pořád to je hodně otevřené, jakákoliv ztráta koncentrace nebo nedisciplinovanost se nám může krutě vymstít. Pohárové utkání není liga.

Nakolik je pro vás důležité, že se může do sestavy vrátit stoper Hejda, který v Bukurešti kvůli trestu nehrál?

Je to posílení, Lukáš už s Duklou ukázal svoji kvalitu. Může nám hodně pomoct.

Jak je na tom mančaft po zdravotní stránce?

Nějaké problémy tam pořád jsou. Kdo bude k dispozici, uvidíme až zítra po rozcvičce.

S Duklou jste udělal oproti zápasu v Bukurešti několik změn v sestavě. Nakolik vám hráč svými výkony zamotali hlavu při skládání týmu?

Už několikrát říkal, že v náročném úvodu sezony budeme točit sestavu. Nebudeme spoléhat jen na jednu jedenáctku. A to se bude opakovat i teď. Sestava určitě nebude stejná jako s Duklou a ani jako v Bukurešti.

Před týdnem jste zažili bouřlivou atmosféru v Bukurešti. Jaké to čekáte teď doma?

Já vždycky tvrdím, že diváci jsou naším hráčem. Doufám, že nám přijdou pomoct a potvrdí to.