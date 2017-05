Zájem Sparty byl vážný, přiznal Vrba. S Plzní chce opět do Ligy mistrů

Pět let v Plzni úspěšně působil. Dvakrát ji dovedl k mistrovskému titulu a dostal ji i do Ligy mistrů. V roce 2013 se však rozhodl skončit, aby přijal nabídku Miroslava Pelty vést fotbalovou reprezentaci.



„U nároďáku je to specifické, jste spíš manažer než trenér,“ popisoval Vrba, který dovedl tým na Euro do Francie, ale po něm se vzdálil do Ruska. I v Machačkale skončil předčasně - kvůli ekonomickým problémům.

„Odešli majitelé, po nich i zahraniční hráči... Ale zkušenost to byla obrovská, kdybych měl možnost se do Ruska vrátit, neváhal bych.“

Nabídku jste nedostal?

Nechával jsem si čas do konce dubna. Zahraničí bylo mou prioritou, s několika zahraničními kluby jsem i komunikoval, ale nevedlo to k podpisu smlouvy.

Ve hře byla také Sparta. Jak vážná byla jednání s ní?

Velmi vážná, seriózní. Moc si toho cením. Určitě to pro mě bylo zajímavé a rozhodování nebylo jednoduché, ale nakonec jsem zvolil Plzeň. Tím končí všechny spekulace, co by kdyby... Teď jsem trenérem Plzně, dnešním podpisem jsem to stvrdil.

Jaké byly hlavní důvody vašeho rozhodnutí?

Znám místní prostředí. Hráče, fanoušky i lidi, kteří se tu okolo fotbalu motají, právě to mě zviklalo. Proto jsem dnes v Plzni...

V Plzni, která se od doby, kdy jste z klubu odešel, hodně proměnila. Nebo ne?

Mužstvo samozřejmě prošlo nějakým částečným přebudováním, ale nadále potvrzuje svou kvalitu. Dlouhodobě hraje o nejvyšší příčky, v posledních čtyřech letech skončilo pokaždé do druhého místa. Pořád má ty nejvyšší cíle a já jsem rád, že mě klub oslovil.

A vy jste se změnil?

To sám nevím... V něčem možná k lepšímu, v dalších věcech naopak k horšímu. Záleží to hodně i na vás, novinářích. Když je to fér, tak je to pak stejné i z mojí strany. Když ne, může to být složitější... Ale pořád jsem stejný v tom, že chci vést mužstvo k úspěchu. Tak to bylo i v roce 2008, když jsem přišel do Plzně poprvé. Situace tehdy byla úplně jiná, ten tým se chtěl hlavně zachraňovat, i když už tenkrát tady byli skvělí hráči. Dneska je tu nový stadion, ambice klubu jsou úplně jinde.

Vracíte se zkušenější? Co vám dalo působení u reprezentace a v Rusku?

V reprezentaci byla moje pozice trochu zvláštní, protože tam jste víc manažer než trenér. S hráči se setkáváte jen částečně a jejich výkonnost nemůžete zcela ovlivnit. Spíš musíte tým správně vyladit, což se nám sice dařilo v kvalifikaci, ale na Euru už ne. To je bohužel realita. V Rusku to pak byla obrovská zkušenost. Uhrát s Machačkalou dvacet bodů na podzim bylo nad očekávání, ale bohužel se změnila ekonomická situace klubu, odešli majitelé, skoro všichni zahraniční hráči a nakonec i my trenéři. Ten závěr byl komplikovanější, ale i to se ve fotbale stává.



Hlavním koučem jste oficiálně až od nové sezony, ale nebudete přece jen trenérům Bečkovi s Horváthem nápomocný už nyní?

Kdyby chtěli, tak ano. Ale říkal jsem jim, že je to čistě na nich. Oni jsou ti kompetentní, aby mužstvo dohrálo sezonu. A já věřím, že ji dohraje úspěšně. Nechci jim do ničeho zasahovat, i proto jsem vlastně prodlužoval své rozhodování a do žádného českého klubu se nehrnul. Chtěl jsem začít až od nové sezony, s vlastní vizí, svými věcmi. Nebylo by vhodné přijít třeba jen měsíc před koncem sezony, to už toho moc nezměníte.

Vy nějaké výraznější změny plánujete?

Nic zásadního. Samozřejmě se nebráním nějakému posílení, ale určitě nevyndáme šest hráčů ze základu ani nevyměníme celou jedenáctku. K tomu není důvod. Možná dva hráči přijdou, ale spíš bych chtěl kádr zúžit, abychom měli osmnáct hráčů, k tomu dva dorostence plus brankáře, to je podle mě ideální. Teď je v kádru nějakých třiadvacet lidí do pole, což je po všech stránkách složitější.

Od příští sezony bude mít český mistr zajištěný přímý postup do Ligy mistrů. Je to pro vás motivace navíc?

Rozhodně ano. Myslím, že i kvůli tomu bude příští sezona ještě zajímavější. Naše liga šla podle mě výkonnostně nahoru a postoupit do Ligy mistrů je to nejvzácnější, co můžete pro český klub udělat. Všichni si ještě vzpomínáme, jaké to bylo, když jsme Ligu mistrů hráli tady v Plzni. Určitě uděláme všechno pro to, abychom ji sem znovu vrátili.