Šéf fotbalových Teplic: Na hvězdy nemáme, ale chceme do Evropy

Majitelem klubu je sklářský koncern AGC, díky kterému zůstal rozpočet na tradičních 70 až 80 milionech korun. „Myslel jsem, že bude o něco vyšší, že seženeme víc sponzorů. V jednání jsme s mnoha firmami, zatím ale výsledek není.“

A co víc, stal se opak, jako generální partner skončily Speciální stavby Most. „Jejich majitel pan Hudec se pod tlakem vyšetřování finančního úřadu, podle jeho názoru nesmyslného, rozhodl přestat sponzorovat všechno. A to podporoval také handicapované. I já podával vysvětlení, nevím proč, ztratil jsem tři a půl hodiny,“ řekl Šedlbauer. „Je to pro nás nepříjemné, přišli jsme o poměrně velké peníze.“

Na uvolněné místo poskočilo logo Bílinské kyselky, firma BHMW byla dosud hlavním partnerem. V cizině podporuje i hokejový tým Arizona Coyotes v zámořské NHL.

Závody ve zbrojení, jaké v létě předvedly Sparta se Slavií, se Teplic podle Šedlbauera týkat nebudou. Na velká jména ze zahraničí nemají. „Je to pro nás finančně nedostižné, to se nedá nic dělat. Nemáme rozpočet jako Sparta a Slavia ani cestu, jak toho docílit,“ doznal Šedlbauer.

Zvlášť když fotbalem cloumá dotační skandál. „Jakékoli finance, které jdou do sportu, jsou ku prospěchu, pokud jsou používány férovým způsobem. Jenže ty nedávné události jen potvrdily obavy, o kterých jsem se zmiňoval několik let. Nemám z toho radost.“

Zato radost měl z loňského 5. místa v lize, což byl raketový posun oproti předminulému záchranářskému roku. Na druhou stranu ho mrzelo, že už teď nevyšla Evropa.

„Vždyť nám scházel jeden gól,“ zalitoval Šedlbauer. „Ale výsledek i tak předčil naše interní očekávání. Udržet vydobyté pozice bude o hodně obtížnější, protože budeme vnímaní úplně jinak. Před rokem si soupeři říkali: Teplice z konce tabulky, ty nás nebudou moc trápit. Možná na nás nebyli tak koncentrovaní. Dneska jsou ve střehu: Teplice, bacha na ně, jsou dobré!“

A že by majitel AGC v zimě navýšil rozpočet na posily, pokud bude šance na Evropu velká? „Od AGC už další peníze nepřijdou,“ má jasno předseda Šedlbauer. „Jsem rád, že to dokážeme držet na současné úrovni. Jsme jediný sportovní klub v rámci celosvětové AGC, který se podporuje. Díky tradici a sociální odpovědnosti v regionu.“

S top manažery firmy se o fotbale pravidelně baví. „Mají zájem slyšet, jak si stojíme. Při každém setkání zmiňuji, že je to dobrá propagace firmy. Na nedávné oslavy společnosti v Petrohradě přiletělo nejvyšší vedení z Japonska a při skleničce otevřeli otázku fotbalu. Všichni kývali: Jo jo jo, dobrý! Ale že by řekli: My vám dáme víc, to ne,“ pousmál se Šedlbauer, předseda představenstva české divize sklářské firmy.

Teplice přes léto otevřely nový fanshop, změnily dresy i míče z Umbra na Pumu, zhruba do měsíce má být hotová rekonstrukce nevyhovujících toalet na ochozech.

A fanoušci budou soutěžit o automobil! „Věřím, že na Stínadla budou chodit kvůli fotbalu, ale tohle by mohl být bonbonek a další zatraktivnění,“ míní ředitel klubu Petr Hynek. Když návštěva na utkání překročí osm tisíc diváků, jeden z nich odjede ve voze Ford Ka+ od sponzora. Pokud přijde víc než 12 tisíc fanoušků, vylosovaný šťastlivec získá Ford Focus.

Liga pro Teplice vypukne v sobotu na Slavii, týden nato hostí Duklu.