Schick měl výbornou sezonu, připomíná mi Ibrahimovice, říká Nedvěd

„Je to skvělý projekt, který zvedl od tabletů tisíce dětí. Jestli to někdo dělá dvacet let, je to známka kvality. Ten turnaj je vynikající. Vždyť se podívejte, kolik je tady dětí. Nehrají proto, že chtějí k nám do Turína, ale protože chtějí vyhrát turnaj. Perou se jako lvi,“ prohlásil Nedvěd ve středu na tiskové konferenci.

Důležitější finále však čeká Juventus, v sobotu v Lize mistrů vyzve Real Madrid. Je Juventus připravený vyhrát?

Očekávání je velké. Juventus čeká na trofej jedenadvacet let, to je už nějaký pátek. Sice jsme od té doby byli párkrát ve finále, ale ta se nepovedla.

Jste nervózní?

Vidím, že mužstvo je absolutně v klidu, bez velkého tlaku. Spíš si myslím, že musíme nadšení, euforii brzdit, abychom do soboty vydrželi. Finálové zápasy jsou zvláštní.

Real Madrid je váš osudový soupeř. Vzpomínáte?

Kvůli nim, vlastně kvůli sobě, jsem já finále v roce 2003 hrát nemohl. Ale máme s nimi celkem pozitivní bilanci. Je to soupeř, který jedenáctkrát Ligu mistrů vyhrál. To je neskutečné číslo. Pořád vyhrávají.

Hraje se na stadionu v Cardiffu a při zápase bude zatažená střecha. Může to výkon hráčů ovlivnit?

Ptali jsme se velšských ragbistů, že prý to není žádná sranda. Je tam větší vlhkost, člověk se víc potí.

Vás čeká velký večer v sobotu, český fotbal v pátek, kdy je valná hromada. Sledujete to?

Ano, vždycky jsem českému fotbalu pomáhal. Situace, která nastala, mě mrzí. Sport i fotbal utrpěly trhliny, ze kterých se bude dostávat. Přitom jsme byli naladění dobře. Zorganizovali jsme Euro jedenadvacítek, to bylo hodně pozitivní.

Teď končící předseda Pelta je ve vazbě.

Někdo je zavřený a obviněný, ale ne usvědčený. Musíme nechat policii pracovat. Čekáme, jak se situace vyvine.

Český útočník Patrik Shick.

Jak je podle vás důležité, aby v pátek bylo zvoleno nové vedení asociace?

Je třeba mít vůdce a fotbal vést nějakým směrem. Nejsem ten, kdo by se měl momentálně přiklánět na něčí stranu. Nemám v tom žádnou roli, nemám v českém fotbale žádnou funkci, ale není mi to jedno. Nechtěl bych ovlivňovat voliče svým názorem, aby se mohli demokraticky a svobodně rozhodnout.

Minulý víkend vrcholila česká liga. Co říkáte na to, jak dopadla?

Abych se přiznal, když Plzeň v Jablonci vedla 2:0, tak jsem věřil, že už to dotáhne. Nesledoval jsem druhý poločas a docela mě to zarazilo, když to skončilo remízou. Právě tam se rozhodlo. Slavia to pak měla ve svých rukách. Asi je zaslouženě mistrem, ve skóre měla navrch nad všemi.

Brzy začne přestupové období. Přijde do Juventusu český útočník Patrik Schick ze Sampdorie?

Patrik měl výbornou sezonu, dal jedenáct gólů a udělal si velké jméno. Přitom je ročník 1996. Nesledujeme ho jenom my. Má před sebou velkou budoucnost. Když ho vidím, je ještě bez svalů. Představte si ho za dva tři roky. Trošku mi připomíná Ibrahimovice. K nám přišel taky hubený. Pak byl obrovský.

Můžete potvrdit, že Schicka kupujete?

Nemůžu, je hráčem Sampdorie. Cena je jasná, ve smlouvě má klauzuli. Kdo chce, stačí zaplatit cenu a domluvit se s hráčem.

Schick nejdřív pomůže reprezentačnímu áčku v kvalifikaci v Norsku, pak se připojí k jedenadvacítce, kterou v druhé polovině června čeká Euro v Polsku. Může tam být hvězdou? A co třeba Jankto, který hraje v Udine?

Náš tým je solidní. Jankto, Schick, Barák - to je velmi kvalitní generace. Na turnaji si můžou otevřít dveře do další kariéry. Pro nás jako pro klub je velice užitečné to sledovat.