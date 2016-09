Kadeřábek: Teď je bod určitě ztráta. Ale třeba nakonec bude důležitý

„Pro nás to znamená ztrátu, chtěli jsme vyhrát,“ litoval obránce Hoffenheimu. „Ale byli jsme určitě celý zápas lepší než Severní Irové, měli jsme herní převahu, šance. Chyběly góly - buď jsme to nedotáhli úplně do konce, nebo jsme neproměnili úplně tutové šance. Bod je určitě ztráta, ale je to začátek kvalifikace, jedeme dál.“

Měl jste první šanci, která po gólu docela volala. Souhlasíte?

Vyplaval jsem tam sám na zadní tyči, hráč přede mnou to podskočil. Skočilo mi to před levou nohou, což je moje slabší... Ale měl jsem to trefit. Skočilo mi to a hodil jsem to nad.

Bylo v té rychlosti málo času na reakci?

Ani ne, měl jsem se na to víc koncentrovat, víc se do toho položit. Chtěl jsem střelu umístit, ale asi jsem to spíš měl prostě prorvat, třeba by to tam padlo.

Měli jste dobrý úvod, pak útočná aktivita opadla. Proč?

Bohužel to tak bylo. Prvních patnáct dvacet minut jsme měli převahu. Pak jsme udělali chybu, oni měli takový náznak šance. Od té doby se zdálo, že jsme do poločasu tak trochu přestali hrát. Byla to taková házená, bez šancí. O poločase jsme si to trochu vysvětlili, druhou půli jsme ukázali, jak bychom měli hrát. Šance, centry ze strany. Tak by to mělo vypadat.

Jaké máte zatím dojmy ze startu nové éry?

Proti Arménii to byl přátelák, to asi nemá cenu moc hodnotit. Dneska jsme ukázali, že proti kvalitnímu soupeři, který hrál osmifinále Eura, dokážeme odvést výborný výkon. Snažili jsme se napadat, i když to nejde celých devadesát minut. Dokázali jsme si, že u nich klidně můžeme vyhrát. Remíza teď vypadá jako ztráta, ale každý bod v kvalifikaci se počítá. Třeba nakonec bude důležitý.

Skončilo pět starších hráčů. Ukázalo se, že budou chybět?

Tak to prostě je. Přichází mladší hráči a ti, kteří mají odslouženo, odchází. Tak to chodí, my to bez nich musíme zvládnout. My, kteří už jsme v reprezentaci něco odehráli, to teď musíme vzít na sebe. Určitě si nebudeme stěžovat, že někdo skončil. Pro každého z nás je reprezentace nejvíc a každý do toho dá všechno.