Zahraniční trenér ve Spartě? Mám trochu obavy, přiznává Kadeřábek

Češi se před posledními zápasy sezony sešli v pátek v Praze. V neděli odlétají do Bruselu, odkud následně zamíří rovnou do Norska.

Čeká vás tam klíčový duel celé kvalifikace?

Pro nás je v tuhle chvíli klíčový úplně každý další zápas. Sami jsme pohnojili začátek, mohli jsme si v klidu hlídat druhé místo, ale takhle o něj budeme muset tvrdě bojovat. Jak teď s Norskem, tak potom se Severním Irskem. Musíme vyhrát.

V podzimním duelu se vám to s Nory povedlo. V čem je soupeř silný?

Nemají špatný mančaft, ale myslím, že jsou lepší v útoku než v obraně. Toho musíme využít.

Český soupeř do Evropy? Ne, díky Hoffenheim má už nyní jistou minimálně základní skupinu Evropské ligy. Na české soupeře by ale Pavel Kadeřábek narazit nechtěl: „Nevím, jak by ty zápasy vypadaly, ale kdybychom nedejbože remizovali nebo prohráli, tak si lidi hned řeknou: ,tak on přestoupí do bundesligy a prohrajou tady třeba se Spartou. ́ Ale losu člověk neporučí, tak uvidíme."

Na reprezentační sraz přijíždíte s výbornou náladou. S Hoffenheimem jste skončili v bundeslize čtvrtí, budete hrát o Ligu mistrů. Jaký rozdíl oproti loňsku, kdy jste se do posledního kola bili o záchranu.

Ty dvě sezony se snad ani nedají srovnat. Je to jako černá a bílá. Naprosto neskutečné, co se za ten rok s týmem stalo. Věřím, že můžeme dojít daleko i v Evropě.

Až takový dopad měl příchod devětadvacetiletého trenéra Nagelsmanna?

Jednoznačně. Někdo sice občas tvrdí, že trenér tým tolik neovlivní, ale u nás jde celý úspěch možná z devadesáti procent právě za ním.

Co změnil?

Všechno. Na každý zápas nás perfektně připraví, ať je to Bayern, Dortmund nebo slabší týmy. Pokaždé naprosto přesně víme, jak máme hrát, kam si nabíhat. Třeba teď jsme se bavili s Theem Gebre Selassiem z Brém, v padesáté minutě jsme u nich vedli pět nula a on říkal, že vůbec nevěděli, jak na nás hrát, jak nás bránit. Zatímco my měli přesné instrukce, kam si nabíhat, což pro ně bylo strašně těžké.

Vy jste ale kvůli svalovému zranění téměř celé jaro promarodil.

Nebylo to pro mě jednoduché. Na podzim jsem hrál vlastně pořád celé zápasy, pak i prvních pět na jaře. A hned nato se zranil. Z toho rozjetého vlaku najednou musíte vystoupit a není jednoduché se do něj znovu vracet. Když jsem se měl konečně vrátit, chytly mě záda. Ale musím říct, že mi trenér věří. Hned jak jsem byl zdravý, tak mě dal do základu, což bylo super.

Horší je to s vaší bývalou Spartou. Sledoval jste její sezonu?

Sleduju každý její zápas, i další utkání české ligy. Ale všichni jsme viděli, jaká to letos byla bída. Jako sparťanovi mi to trhá srdce, jsem z toho smutný. Nepřicházely výsledky, i hra byla také hodně špatná.

Možná by Sparta potřebovala podobný impulz jako Hoffenheim. Pomůže nový trenér?

Doufám, že je to krok správným směrem. I když zahraniční kouč do české kabiny...

Nevěříte?

Nevím, já to nikdy nezažil, třeba se to ukáže jako super tah a všem zavře pusy. Nechci nic hodnotit dopředu, ale trochu se toho obávám.