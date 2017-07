Své hráče musím krotit, těší sokolovského trenéra Horvátha

Z jedenácti úvodních utkání sezony hrál Baník jen jednou venku, v roce 2012 prohrál ve Zlíně 2:1. Teď to bude podruhé. Začíná se v neděli ve Vlašimi a navíc za týden se ještě hraje v Ústí nad Labem.

V Sokolově se na fotbal půjde až 13. srpna na duel s Táborskem.

„Není to vůbec příjemné, ale je potřeba to respektovat, tak to je. Hrajeme první dva zápasy venku, chceme přivézt nějaké body, abychom mohli první domácí zápas odehrát ve velké formě,“ říká Pavel Horváth, nový člen trenérského týmu a sázka na okysličení po minulé, velmi hrubě nepovedené sezoně. Do té nové povede tým s cílem neopakovat nedávné neúspěchy.

„Jsem přesvědčen o tom, že mužstvo má svoji kvalitu a level.“

Slýchával jste během přípravy o minulé sezoně?

Já jsem loňskou sezonu nezažil, ale párkrát jak od vedení klubu, tak i od hráčů to zaznělo, ale zaplať pánbůh mě se to netýká a je to uzavřená kapitola. Samozřejmě doufám, že kluky, kteří to zažili a zvládli, to posílí. Věřím, že mužstvo bude připravené, aby hrálo o něco, a ne jen o udržení.

O něco?

Nechci být přehnaný optimista ani přehnaný pesimista. Ze své zkušenosti se soustředím na každý zápas zvlášť, nechci říct číslo, které by znamenalo umístění v tabulce, chci, abychom se prezentovali fotbalem, který bude bavit hráče a v tu chvíli i fanoušky. Pokud to bude přinášet výsledky, jen lépe.

Jak se může projevit, že první zápasy hrajete venku?

Není to vůbec příjemné, ale je potřeba to respektovat, tak to je. Hrajeme první dva zápasy venku, chceme přivézt nějaké body, abychom mohli první domácí zápas odehrát ve velké formě.

Jak vidíte kádr, co máte k dispozici?

Mužstvo by se dalo doplnit, ale vycházíme z podmínek, které máme. Složení je takové, že máme na každý post dva hráče. To je skvělé, i co se týká tréninkového procesu, je tam konkurence a je to vidět i na trénincích. Nevypustí vůbec nic, a naopak je potřeba je trochu krotit, aby nešli do každého tréninku úplně naplno do všech věcí, co se dělají, je respekt hráčů mezi sebou. Jsem rád, že to tak je, a věřím, že budeme v soutěži silní.

Jaká bude sestava?

Sestava, která nastoupila v pohárovém utkání v Lounech bude hodně podobná té, co mám v hlavě, že vyběhne na první zápas ve Vlašimi. Otazníky jsou, ale musím říct, že jen proto, že může hrát jen jedenáct lidí. To mě mrzí, protože všichni kluci odvedli v přípravě spoustu práce a spoustu dobrých výkonů. Je mi líto, že musím vybrat jenom deset hráčů do pole a jednoho brankáře. V tomto to trenérské řemeslo není příjemné, ale je to tak.

Hrát může jen jedenáct. Co ti ostatní?

Budu se snažit udržet ostatní hráče v pohotovosti. Tým je složen z dvaceti lidí a všichni potřebujeme jeden druhého, jsem přesvědčen o tom, že mužstvo má svoji kvalitu a level.

Jaká byla příprava?

Mimo jiné jsme byli týden na soustředění ve Františkových Lázních, kde všechno fungovalo, jak mělo. Kvalitu přípravy ukáže a zhodnotí až průběh soutěže. Jsem spokojen, jak kluci šlapali a nebyl vůbec nikdo, koho bych musel nutit k nějakému výkonu a extra píli. Všichni chtěli dokázat, že do mužstva patří, a všichni, co v něm zůstali, jsou tam zaslouženě.

Vám příprava, kterou jste neplánoval, vyhovovala?

Přípravy jsou vesměs podobné. Chtěl jsem o čtyři dny delší přípravu, protože jsem kluky neznal a potřeboval si mužstvo okouknout a očíhnout, co od koho můžu čekat. Myslím, že měsíc a týden je dostačující čas, aby bylo mužstvo připravené.

Chtěl jste delší přípravu z důvodu, že jste přišel do neznáma?

Znal jsem jen brankáře Belaně i Šimana a další kluky, kteří prošli Plzní, ale osobní poznání a kontakt s hráči je samozřejmě jiný než pozdravení se. Doufám, že jsem kluky poznal, netroufnu si říct, že znám bezpečně jejich charaktery, ale jsem přesvědčen, že v mužstvu jsou hráči, kteří jsou ochotni se pro něj obětovat, a proto tam také jsou.

V Lounech jste v poháru vyhráli 7:0.

Já to nebral jako generálku na FNL, nýbrž jako první soutěžní zápas. Byť soupeř byl papírově slabší, je to pohár a v něm se chceme prezentovat slušným výsledkem.