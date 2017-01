Poznávám, že trenéřina je docela mazec, přiznává Fořt

„Vždyť to byl právě Horvi, kdo si mě vytáhl do Domažlic,“ připomněl Fořt léto roku 2015. Horváth krátce předtím ukončil hráčskou kariéru a vrhl se právě v třetiligové Jiskře na trenérskou dráhu.

Jenže to byla jen krátká epizoda, už v září se Horváth vracel jako asistent do Viktorie. V závěru jara ho pak následoval i Fořt, když jako amatér v útoku pomáhal ke čtvrtému plzeňskému titulu. Pak se vrátil do Domažlic a zároveň byl asistentem juniorky Viktorie.

„Jsem vděčný za to, že můžu být součástí tak skvělého klubu. Dál potkávám na stadionu kluky z áčka a učím se trénování,“ vyznává se fotbalista, jenž jako hráč prošel v lize Plzní a Slavií, ale poté třeba i francouzským Toulouse nebo Slovanem Bratislava.

Teď v zimě dostal nového šéfa. A už ani nebude překvapením, že je jím znovu Pavel Horváth. Jejich společný úkol je jasný – vytáhnout juniorský tým mistrovského klubu ze suterénu tabulky. Po podzimu jsou mladíci předposlední...

Pavel Fořt (vpravo) v dresu Domažlic v utkání s plzeňským béčkem.

„Soupeřům často pomáhali hráči z áčka. My jsme to hráli vyloženě s mladýma klukama. A ono je to potom hodně znát, když tam máte dva tři zkušenější borce,“ brání Fořt své svěřence a doufá, že s příchodem Horvátha bude i provázanost s áčkem větší. A i kdyby ne, tým podle něho v tabulce vystoupá výš. „Teď v zimě dobře potrénujeme, doplníme kádr a ono to půjde,“ věří.

Přesto se ale Fořt cítí i v 33 letech především jako hráč. „A doufám, že to tak ještě nějaký čas bude. Co jsem zatím poznal, je trenéřina docela mazec. Není to nic jednoduchého. A to jsem vždycky byl zatím jen asistent, pomáhal tomu hlavnímu,“ naznačuje, že by rád byl Domažlicím platný ještě na hřišti.

Ani v ambiciózním týmu z Chodska nepanuje po podzimu spokojenost. Nevydařený podzim odnesl trenér Dejmek, jehož vystřídal Kronďák. „Pod ním jsme prohráli jen jednou. Jsme desátí, ale ztráta na třetího je minimální. Máme teď dva měsíce na přípravu, doplnění kádru, zase budeme chtít hrát nahoře. Chceme skončit do třetího místa, trenér i šéfové klubu mají vysoké ambice. A já taky.“

V sobotu 11. února Fořta čeká zvláštní souboj. Domažlice vyzvou v zimní přípravě juniorku Viktorie, kde dělá asistenta Horváthovi. Ten ale zůstal i v realizačním týmu áčka a teprve den před utkáním se vrací ze soustředění ve Španělsku. Když se zdrží, aby se Fořt rozpůlil...

Jeden zápas dresu Jiskry proti Viktorii už má za sebou, v úterý gólem zmírnil porážku 1:5. „Všechno krásně sedlo. Petr Mužík viděl, že jsem před brankou sám, poslal mi ideální balón. Gól to byl hezký, ale dál to řešit nebudu,“ usmíval se potom věčně dobře naladěný Fořt.

Čeká ho však perné jaro.