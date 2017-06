Desáté místo je na nováčka dobrý počin, říká karvinský kapitán Eismann

Co bylo nejtěžší?

Série čtyř nebo pěti zápasů, v nichž jsme nezískali ani bod (pět utkání od 21. do 25. kola). To pro nás bylo velice těžké. Naštěstí jsme špatné výsledky ukončili domácí výhrou nad Hradcem Králové 4:2. To byl klíčový zápas, tím vítězstvím jsme se definitivně zachránili. Hodně nám pomohli diváci.

S podporou fandů jste byli spokojeni, byť vyprodali jen tři zápasy?

Fanouškům musíme za celou sezonu poděkovat. Byli naším dvanáctým, třináctým, čtrnáctým hráčem. Ve spoustě těžkých zápasů nám pomohli.

Jistotu záchrany jste měli po 26. kole. Čekal jste, že to bude relativně tak brzo?

Už po podzimu jsme měli dost bodů, jednadvacet, ale pořád jsme byli obezřetní. Věděli jsme, že jich musíme co nejvíce nasbírat hned na začátku jara, což se nám podařilo. Pak už byla jen otázka času, kdy se přehoupneme přes hranici jisté záchrany.

Druhá sezona ve vyšší soutěži bývá náročnější než první. Budete muset mužstvo hodně doplnit?

Všechna mužstva řeší, jak se posílit. Určitě někdo přijde, vedení klubu pracuje na případných posilách.

Vy budete pokračovat?

Smlouva mi končí k třicátému červnu. Zatím jsme ji neřešili, protože jsme se chtěli soustředit na závěr ligy. V nejbližších dnech si sedneme a vše probereme.