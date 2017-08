Hrát bez míče? Nuda. Ale první gól pardubického Černého nakopl

Dlouhou dobu byl nucen běhat bez balonu, ovšem dřina na hrotu útoku se mu bohatě vyplatila. Pavel Černý za ni byl o víkendu odměněn dvěma góly Sokolovu, a pomohl tak otočit nepříznivě se vyvíjející duel, v němž jeho Pardubice ztrácely od 9. minuty.

„Člověka to bez míče nebaví, ale to je bohužel někdy úděl útočníka. Potom vám vlije krev do žil, když se dostaví šance a využijete ji. Hned se hraje líp,“ líčil 32letý fotbalista.

Trenéři mluvili o tom, že jste před utkáním prodělal horečnaté onemocnění...

To bylo už před minulým zápasem (s Ústím nad Labem), proto jsem taky střídal už ve 32. minutě. Šel jsem hrát s teplotami a tělo to prostě nevydrželo.

Teď už to bylo v pohodě?

Úplně ne, ale se stavem, co byl předtím, se to nedalo srovnat.

Nezaskočil mužstvo v úvodu nepříjemný presink Sokolova?

To byl první soupeř, který nás opravdu vysoko napadal. Ostatní týmy většinou hrály ze zataženého bloku. Sokolov má tohle natrénované. Asi jo, chvíli - pět, deset minut - nám to dělalo problémy. Ale pak jsme se s tím vypořádali.

Utkání se i tak nevyvíjelo ideálně. Co pomohlo k obratu?

Na začátku jsme si to sami zkomplikovali inkasovanou brankou, jejich hráč (záložník Jan Kosak) to opravdu dobře trefil. V tu dobu jsme byli v nové situaci. Zatím jsme totiž prohrávali jenom v Praze na Olympii, ale to bylo až ke konci zápasu, ne takhle brzy. Vypořádali jsme se s tím dobře, pomohlo nám to, že jsme ještě před přestávkou srovnali. Sokolov tam měl v první půli možná ještě jednu trmu-vrmu ve vápně, ale jinak jsme ho k ničemu nepustili. Takže jsme si o pauze řekli, že na ně ve druhém poločase vlétneme. Že musíme vítězství strhnout na naši stranu, což se díkybohu povedlo.

I zásluhou vašich dvou gólů. Při prvním jste dorážel balon do sítě ve skluzu po ráně Proska, při druhém vám před prázdnou bránu skvěle nahrál Fousek. V takové situaci se zdá, že nelze minout, ale pro útočníka to je i docela stres, viďte?

No, vypadá to jednoduše, ale žádná legrace to není. (úsměv) Máte otevřenou bránu, všichni na stadionu už to vidí v síti a v tu chvíli už můžete jenom ztratit. Musíte se soustředit na to, abyste trefil balon a nemířil do někoho na brankové lajně, protože to se už kolikrát stalo. Od Ády (Fouska) jsem tam dostal krásnou přihrávku; jsem rád, že jsem to takhle zvládl.