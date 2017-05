Co se Schickem? Podle majitele Sampdorie ještě v klubu rok zůstane

„Budu upřímný. Zájem má Juventus, Neapol, AS Řím a AC Milán. Plus nějaké zahraniční kluby, na jejichž jména si teď nevzpomenu,“ řekl Ferrero. „Chceme ho udržet. A i kdyby odešel, tak součástí dohody bude, aby u nás ještě zůstal, protože se pořád potřebuje rozvíjet,“ dodal.

„V Janově mu nic nechybí. Je tady moře, svítí slunce. Nevidím důvod, proč by měl odcházet,“ uvedl funkcionář, který si Schicka cení na 100 milionů eur (2,6 miliardy korun). „Kdo je Schickovi nejblíž? Je to otázka sta milionů eur. Kdo chce být nejblíž, tak podloží slova činy,“ prohlásil.

Schick přišel do Sampdorie loni v létě ze Sparty za čtyři miliony eur a podepsal smlouvu do léta 2020. Podle italských médií mu vedení nedávno nabídlo její vylepšení, což však český reprezentant odmítl, aby si nechal prostor pro jednání o možném přestupu. Podle hráčova agenta Pavla Pasky by o budoucnosti bývalého hráče Bohemians 1905 mělo být jasno do konce června.

Podle spekulací si Juventus vyhlédl Schicka jako náhradu za Maria Mandžukiče, z toho však nejspíš sešlo. Jednatřicetiletý chorvatský útočník totiž dnes se „Starou dámou“, se kterou se chystá na finále Ligy mistrů proti Realu Madrid, prodloužil kontrakt o rok. Původní smlouva mu měla skončit v roce 2019.

Schick za Sampdorii dosud odehrál 31 zápasů a dal jedenáct branek. Na podzim jako nejlepší střelec kvalifikace pomohl jednadvacítce k postupu na mistrovství Evropy. Na kontě má i tři starty a jeden gól za seniorskou reprezentaci.