Mohl hrát za Řím, teď ho Schick pomohl porazit. Zlepšil se, chválí kouč

Jedenadvacetiletý útočník v neděli Sampdorii Janov pomohl k obratu v utkání proti AS Řím, dosud jedinému vážnému konkurentovi Juventusu v boji o titul. Protihráčem, kterého obešel, byl známý Daniele De Rossi.

Do hry český útočník naskočil v 69. minutě, o chvíli později už běžel podél tribun a rukama napodoboval oslavu legendárního Didiera Drogby. Vzápětí jeho parťák z útoku Muriel, který Schickovi na gól přihrál, z přímého kopu dal na 3:2 pro Sampdorii.

„Je to porážka, která AS Řím bolí dvojnásobně. Vždyť co chybělo k tomu, aby Schick hrál v Římě,“ upozorňují italská média.

Schicka chtěl loni v létě právě římský klub, ale nebyl ochoten akceptovat částku, kterou Sparta žádala. Nakonec se dohodla se Sampdorií, italská média píší, že zaplatila 4 miliony eur, v přepočtu 108 milionů korun.

Schick si italské angažmá vysloužil skvělými výkony v minulé sezoně. Zářil v jedenadvacítce, na hostování v Bohemians dal osm gólů, s reprezentačním áčkem byl na soustředění před mistrovstvím Evropy. Čekalo se, že svůj rozkvět potvrdí i ve Spartě. Ale v polovině července přestoupil do Sampdorie.

Ze začátku do hry naskakoval jako náhradník. Když ho trenér v říjnu poprvé nasadil do základní sestavy, dal na Juventusu gól, domácí však vyhráli 4:1.

Podruhé skóroval v prosinci proti druhému turínskému klubu (FC Turín), v nastavení pečetil na konečných 2:0. Následně proti Laziu Řím a na hřišti Chieva Verona rovněž skóroval, ale Sampdoria obě utkání prohrála 1:2.

Od začátku hrál pak až v lednu v Neapoli, poté proti Empoli i následně v Bergamu. Neskóroval, to se mu povedlo až v neděli, kdy do hry šel v jejím průběhu. Celkem pět gólů, další dva přidal v poháru proti Cagliari.

„Patrik je prostě střelec, je to osobnost, je šikovný a v soubojích silný,“ řekl po utkání s AS Řím trenér Marco Giampaolo.

„Hodně se zlepšil. Dřív byl víc hravý. Bude dostávat šanci i dál stejně jako jeho spoluhráči z útoku.“

Schick o místo soupeří s Fabiem Quagliarellou, který přišel stejně jako český útočník loni v létě, Luisem Murielem a Ante Budimirem.

Nejvíc hraje třiatřicetiletý Quagliarella, který střílel góly za italskou reprezentaci, Juventus, Neapol, Udine či naposled FC Turín. Jenže v současném ročníku dal jen čtyři branky a na dvě přihrál. Přitom dvacetkrát byl v základní sestavě a Schick jen čtyřikrát, k tomu dvanáctkrát střídal.

Kolumbijský reprezentant Muriel dal sedm gólů, Budimir z Chorvatska se netrefil ani jednou, ale hraje minimálně.