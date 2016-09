Kam v říjnu se Schickem? Chtělo by ho áčko, jedenadvacítka ho potřebuje

Jedenadvacítka evropskou kvalifikaci končí, áčko boje o postup na mistrovství světa 2018 začíná.

A co se Schickem? „Svým výkonem v Belgii ostatní převyšoval,“ pronesl trenér jedenadvacítky Vítězslav Lavička.

„Je to typ útočníka, kterého v áčku momentálně nemáme,“ poznamenal Jarolím.

Jedenadvacítka potřebuje Moldavsko porazit. Ať už kvůli naději na první příčku ve skupině a tím i přímý postup na šampionát, který příští rok hostí Polsko.

Pokud ji přeskočí Belgie, tak výhru potřebuje i kvůli tomu, aby z druhého místa proklouzla aspoň do baráže, do které jdou jen čtyři nejlepší týmy z druhých příček v devíti kvalifikačních skupinách.

Reprezentační áčko hraje v říjnu kvalifikaci na hřišti favorizovaného Německa a pak doma proti Ázerbájdžánu.

Pro koho je Schick důležitější?

„Patrik má velký potenciál. Neměl by být problém se s kolegou Jarolímem dohodnout. Pokud trenér áčka dojde k závěru, že je Patrik pro reprezentaci nepostradatelný, tak to budu respektovat. Ale Karel samozřejmě ví, o co hrajeme,“ podotkl Lavička.

Jarolím měsíc před duelem v Německu naznačil, že by si Schicka v týmu přál. V úterý v Belgii sledoval, jak si on i další adepti z jedenadvacítky vedou. Inkasovaný gól dvě minuty před koncem znamenal porážku 1:2 a komplikace v boji o postup na malé Euro.

„Celá situace by byla jednodušší, pokud by jedenadvacítka před posledním utkáním měla k postupu blíž. Někteří její hráči mají v sobě něco navíc, něco rozdílového. O některých budu při nominaci uvažovat,“ řekl Jarolím.

A konkrétně, uzrál čas pro Patrika Schicka? „Je to pravděpodobné. Uvidíme, jak se mu bude dařit v klubu, jestli bude dostávat prostor. Každopádně je to horký kandidát.“

Jarolímův tým měl v neděli v prvním duelu kvalifikace proti Severnímu Irsku (0:0) potíže s finální fází. Zlepšit by ji mohl například právě Schick. Zatím za áčko odehrál jeden zápas, v květnové přípravě na Euro skóroval proti Maltě.

Pokud Jarolím bude mít dojem, že Schicka nutně potřebuje, ať ho má. Pokud má jedenadvacítka ambice postoupit na šampionát, musí Moldavsko porazit i bez Schicka. Nahradit ho může například sparťan Lukáš Juliš.

Ale pokud by dvacetiletý útočník, který v létě ze Sparty přestoupil do Sampdorie Janov, měl v zápasech áčka odehrát jen epizodní a nedůležitou roli, ať zůstane jedenadvacítce.

„Statistiky Patrika jsou vynikající, je to náš klíčový hráč,“ podotkl Lavička. Schick dal v devíti utkáních kvalifikace o postup na Euro do 21 let deset gólů a čtyři připravil. Naposledy v Belgii přihrál Čermákovi před prázdnou bránu.