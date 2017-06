Smutek po Euru, pak příprava v Juventusu. Ještě tam nejsem, říká Schick

Po středečním vítězství nad Itálií a dva dny před závěrečným soubojem v základní skupině s Dánskem odletěl do Turína, aby podstoupil lékařskou prohlídku, čímž si vyřešil budoucnost.

„Žádným způsobem mě to neovlivnilo,“ zdůraznil Schick.

O Juventusu poprvé promluvil po vyřazení ze šampionátu, když Češi v závěrečném utkání ve skupině podlehli Dánsku (2:4).

Opravdu vás cesta do Turína nijak neovlivnila?

Ne, fakt ne. Byl jsem pryč jen jeden den, kdy jsme stejně měli jen lehký regenerační trénink a pak volnější program.

Vrátil jste se s čistou hlavou, mohl jste myslet jen na reprezentaci. Přinesla vám cesta do Turína zklidnění?

Samozřejmě, že se to trošku uvolnilo, protože se celá věc posunula. Ale už na turnaj jsem jel s čistou hlavou a nechtěl jsem se nechat rozhodit.

Máte jasno, jak to bude po dovolené?

Absolvoval jsem zdravotní prohlídku, teď musím počkat na výsledky.

Kde se tedy budete hlásit?

Podle výsledků, uvidíme. Když to bude dobré, tak se budu hlásit v Juventusu. Jasno bude během pár dnů.

Jak na vás prostředí během zdravotní prohlídky v Turíně zapůsobilo?

Jako v nemocnici.

Čekali na vás fanoušci a chtěli fotky?

Den byl dlouhý, takže to samozřejmě potěší, když se chtějí vyfotit. To bylo příjemné.

Splnil jste si přestupem do Juventusu sen?

Už jen ten zájem je pro mě vysvědčením za práci, kterou jsem fotbalu dával od dětství. Ano, je to splněný sen.

Nechtěl jste to odkládat, aby vám přestup neutekl mezi prsty?

Hodně jsme o tom přemýšleli. Já to chci zkusit. Člověk nikdy neví, co se stane.

Jak se cítíte?

Ještě tam nejsem. Musím počkat na výsledky vyšetření.

Juventus, nejste z toho tak trochu nesvůj? Nepodlamují se vám kolena?

Je to trošku zvláštní, že po roce v Bohemce, po roce v Sampdorii je tady takový zájem. I z ostatních velkých klubů. S tím jsem samozřejmě úplně nepočítal.

Víte, kdo vás tam čeká?

Asi sami víte, kdo tam hraje. Je to obrovská výzva. Juventus je velký klub, takže je třeba počítat s tím, že to bude těžší než v Sampdorii.

Jak těžké bylo mistrovství Evropy?

Jsme zklamaní. Věděli jsme, že v posledním zápase musíme dát Dánům hodně gólů. Bohužel to nevyšlo.

Protože jste od začátku dotahovali.

To jsme nechtěli. Chtěli jsme hrát vzadu hlavně na nulu, což se nepodařilo. Pak už jsme museli pořád hrát na riziko, neustále jsme dotahovali manko.

Góly jste dostávali až příliš snadno. Dalo se jim předejít?

Samozřejmě to nebylo ideální. Inkasovali jsme po laciných ztrátách, potom to hodně bolí. Ale i v dalším průběhu bylo vidět, že jsme to nezabalili a chtěli jsme se zápasem něco udělat. Udělali jsme maximum.

Jak turnaj hodnotíte?

Skončili jsme poslední ve skupině, jsme zklamaní, že jsme nepostoupili. Ale nebylo to tak, že bychom udělali v Polsku ostudu. A také diváci to na konci zápasu ocenili. Je nám hrozně líto, že to nevyšlo

Před šampionátem se od vás čekalo víc. Měl tým větší potenciál?

Tady jsou špičkové týmy. Samozřejmě, šance na postup ze skupiny nebyla vysoká, ale zase to nebylo nereálné. Byli jsme odhodlaní udělat všechno pro postup. Ale na postup jsme neměli.

Měli jste na víc než na jednu výhru?

Je pravda, že na startu kvalifikace se do nás velké naděje nevkládali. To, že jsme postoupili, bylo pro mnohé překvapení. Splnili jsme velký úkol už postupem. S tím můžeme být spokojení. Skupina byla vážně těžká. Mrzí nás, že jsme nepostoupili, ale soupeři byli lepší.