Schick exkluzivně z Říma: Jsem nadšený, snad fanoušky AS nezklamu

Schick je druhým nejdražším Čechem v historii a také vůbec nejdražší posilou AS Řím. S druhým týmem uplynulého ročníku italské ligy podepsal smlouvu na pět let v úterý dopoledne.

Den předtím se na transferu domluvili zástupci obou klubů, Schickovi pak zbývalo projít zdravotní prohlídkou. Na rozdíl od neúspěšných námluv s Juventusem byl tento krok pouhou formalitou, a tak se na twitterovém účtu AS krátce po páté hodině objevilo: „Benvenuto! Vítej!“

Ve středu už se Schick zapojí do tréninku s novými spoluhráči, po obědě se představí novinářům na tiskové konferenci.

„Jsem nadšený, jak to všechno dopadlo. Ze všeho mám jen krásné dojmy,“ řekl v bleskovém rozhovoru pro iDNES.cz.

Z čeho nejvíc?

Právě z toho, že už je to za mnou. Že už se můžu soustředit jen na fotbal. Konečně! Fakt jsem si oddechnul.

Přivítání v Římě bylo od fanoušků veliké. Tušil jste to?

Nečekal jsem to ani v nejmenším. Znovu se mi potvrdilo, že fotbal je v Itálii prostě fenomén. Snad fanoušky AS Řím nezklamu. Hned zítra se pouštím do práce.

Zasáhne už do prvního soutěžního zápasu v novém klubu? Bylo by to hodně pikantní, hned po reprezentační pauze hraje AS Řím právě na Sampdorii! Spíš se dá očekávat, že Schick nebude spěchat, přeci jen původní přestup do Juventusu padl kvůli přetížení z náročné sezóny.

Nastoupí tak o dva dny později, 12. září, v Lize mistrů proti Atlétiku Madrid? Možná ano, ale ne se jeví jako pravděpodobnější varianta.

Debutovat by tak měl 17. září doma proti Veroně.