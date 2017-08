Telenovela za miliardu. Jak se složitě rodil Schickův přestup

Italští sportovní novináři měli dva dny pohotovost: hemžení kolem vleklého přestupu českého útočníka sledovali v on-line zpravodajství, což se děje jen u největších hvězd.

A v úterý kolem páté odpoledne mohli vykřičet do světa: Dohodnuto!

Schick na pět let mění Sampdorii Janov za AS Řím. Rok bude hostovat, pak díky oboustranně nevypověditelné opci přestoupí - suma sumárum za 42 milionů eur. 1,1 miliardy korun.

Když v úterý zapózoval v červenožlutém dresu, byl to konec ságy, která se táhla dlouhé týdny. A která fotbalovému Česku, a ještě víc Itálii, nedala spát.

„To, co se kolem něj dělo, byla telenovela. Nejsledovanější a nejpodivnější přestupová kauza léta,“ líčí italský novinář Gaetano Mocciaro z webu Tuttomercato. „Vypadalo to, že je všechno hotové, a pak se každý den něco měnilo.“

Skutečně. Nebo si vzpomenete na přestup, který by v sobě skrýval tolik zvratů?

„Nic takového jsem za 25 let nezažil,“ říká hráčův agent Pavel Paska. Než Schick v pondělí vpodvečer dorazil do Říma, musel mít v hlavě pořádný guláš.

Juventus ano a pak ne.

Inter ano a pak ne.

Paříž možná a pak ne.

Druhý nejdražší transfer české fotbalové historie se zamotával a Schick netušil, co (a kde) s ním bude.

Sampdoria si z 21letého objevu udělala hit léta. „Je to fenomén, který se rodí jednou za sto let. Je lepší než Beckenbauer,“ prohodil v pondělí před polednem furiantsky rozesmátý šéf janovského týmu Massimo Ferrero, když vystoupil z auta a obklopil ho hlouček novinářů.

Přijel prodat českého střelce, který v první sezoně oslnil Itálii kličkami i třinácti nastřílenými góly. Bylo jasné, že se o něj strhne rvačka.

Ferrero si sice trochu zapřeháněl, když nedávno tvrdil, že o něj stojí „celá Evropa“, ale zase tak daleko od pravdy nebyl. Situaci kolem Schicka sondovaly třeba Inter Milán, Neapol, Atlético Madrid, Tottenham, Arsenal, Liverpool, Dortmund, Monako, Paris Saint-Germain. A hlavně Juventus.

Ten za českým čahounem vytrvale pálil, a aby ho získal, dokonce nabízel ještě vyšší částku, než tu zanesenou ve smlouvě coby výstupní klauzuli. Místo původních 650 milionů korun položil na stůl téměř 800.

Proto Schick ještě během Eura jedenadvacítek narychlo letěl tryskáčem do Itálie na zdravotní prohlídku. Celý den strávil v nemocnici, už si oblékl i triko s logem Juventusu a podepisoval se fanouškům. „Ale ještě není hotovo,“ upozorňoval.

Jako by měl zlou předtuchu, která se o pár týdnů později naplnila. Když přístroje odhalily vyčerpání z náročné sezony a přechozenou angínu, Juventus z dohody vycouval.

Šanci vycítili další a kromě Interu nebo Paříže začal Schicka lákat Řím. Sám Francesco Totti, místní idol, který se v létě loučil poté, co v AS odkopal celou kariéru, mu napsal esemesku. „Odpověď přišla v angličtině, takže jsem nerozuměl,“ usmíval se pak před novináři Totti, o kterém se ví, že jinak než italsky nemluví.

Patrik Schick s dresem svého nového klubu.

Se Schickem teď bude muset on a další v klubu najít společnou řeč hlavně ohledně role na hřišti. Že by hrál na hrotu? Sotva, tam má zatím silnou pozici Edin Džeko. Na křídle? Ano, to je možnost - zvlášť, když Schick v minulé sezoně několikrát ukázal, jak se mazanými kličkami dokáže vymotat z obležení soupeřů u postranní čáry.

Každopádně musí počítat s tím, že ho v AS čeká velký tlak. „Možná větší než v Juventusu,“ překvapuje novinář Mocciaro. Řím čeká těžká sezona, první bez Tottiho, navíc prodal opory Salaha a Rüdigera. Rekordní peníze vrazil do Schicka - ten stál víc než před lety slavný Batistuta, který poté vystřílel titul.

„Starejte se o něj hezky,“ loučil se Ferrero. „Patrik je můj klenot.“

Získá v Římě ještě větší lesk?