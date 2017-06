Napínavý případ Patrik Schick. Cena stoupá, ustojí to český útočník?

Pětiletá smlouva je připravená, Juventus si vyjednal splátkový kalendář a podle všeho schází už jen zdravotní prohlídka, na kterou se v nabitém kalendáři těžko hledá prostor.

Nejslavnější a nejúspěšnější z italských klubů se rozhodl na Schickovi nešetřit. Aby ho nikdo na poslední chvíli nepřeplatil, nabídl Sampdorii Janov za elegantního leváka ještě víc peněz, než na kolik zněla výstupní klauzule.

„Ve snu by mě nenapadlo, že bych jednou mohl stát takový ranec. Nesmím si to připouštět,“ vyprávěl Schick před týdnem.

To ještě netušil, že závratných 660 milionů se zvedne na bláznivých 800 milionů.

To je cifra, která ze Schicka udělá druhého nejdražšího fotbalistu v dějinách Česka.

Vzpomenete si, kdo stál víc?

Přece Pavel Nedvěd, což byl hráč za miliardu a půl, když v létě 2001 přestupoval z Lazia Řím do Juventusu. Teď se zdá, že Nedvěd bude z role klubového viceprezidenta radit dalšímu českému pokladu.

„Jsem rád, když hráči mají nejvyšší cíle. Ale říkám jim: Dělejte postupné kroky. Patrik se tím řídí, proto směřuje výš.“ Vítězslav Lavička, trenér reprezentace do 21 let

Schick rozhodně nevypadá, že by trpěl přehnanou nervozitou. Spíš má čistou hlavu. I ve středu, když měla česká jednadvacítka sraz, předstoupil před novináře s klidnou tváří a lehkým úsměvem. Otázky na téma Juventus sice zůstaly zapovězené, ale i kdyby ne, nepoznali byste na něm, že kolem něj létají stovky milionů.

Schick ví, že jako nejsledovanější hráč bude při mistrovství Evropy v Polsku pod největším tlakem. Všichni na něj budou spoléhat. Na jeho góly. Na jeho originální kličky, přehled i formu.

„Slova o tahounovi slýchám poslední dobou docela často,“ řekl s nepatrnou dávkou kyselosti.

Než se totiž připojil ke lvíčatům, strávil týden s dospělou reprezentací. Přátelák v Belgii (1:2) odehrál solidně, při sobotní zkažené kvalifikaci v Norsku (1:1) dostal překvapivě prostor jen na poslední půlhodinu, ve které nic nestihl.

Po třech dnech volna se zase hlásil do práce. Ve středu si zatrénoval v Uhříněvsi a dnes odletěl do Polska.

Anebo do Turína na zdravotní testy, jež jsou nezbytné pro přestup?

V květnu 2006 prožil podobně hektickou akci Tomáš Rosický. Ačkoli se připravoval v rakouském Seefeldu na mistrovství světa, vyžádal si u trenéra Brücknera na pondělí volno. Se svým manažerem Paskou odletěl do Londýna, proklepli ho lékaři Arsenalu, podepsal smlouvu, v noci se vrátil do reprezentačního hotelu a v úterý ráno už se zase hlásil do tréninku.

Jak dopadne napínavý případ Schick? To se teprve uvidí.

Jisté je, že útočník během posledního roku letí za sluncem. V Bohemians, kde působil jako host ze Sparty, zaujal skauty Sampdorie. V létě přestoupil za 100 milionů korun. A kromě toho nastřílel v kvalifikaci deset gólů v devíti zápasech!

Na podzim hrál v Janově málo, což vyzkoušelo jeho trpělivost. Od prosince si vybojoval daleko pevnější pozici, dohromady nastřílel jedenáct ligových gólů a vysloužil si kontrakt u Juventusu, který zbývá už jen podepsat.

Schick se řadí k českým výjimkám, které si životní přestup nevysloužily výbornými výkony na malém Euru. Podobně na tom byl třeba útočník Milan Baroš, který vyhrál evropské zlato v roce 2002 už jako hráč Liverpoolu. Předloni měl čerstvě podepsáno obránce Pavel Kadeřábek s Hoffenheimem.

„Motivaci mám velikou. Rád bych sezonu zakončil úspěchem,“ pravil Schick před odletem do Polska. Úspěch znamená postup z přetěžké skupiny s Německem, Itálií a Dánskem.

Tak hodně štěstí, Patriku!