Schick je zcela zdráv a trénuje naplno. Kam povedou jeho další kroky?

Žádaný jedenadvacetiletý útočník ve středu v Miláně absolvoval lékařskou prohlídku ve známém kardiologickém centru Monzino.

Pro jistotu, aby se na pravou míru uvedly informace italských médií, které po červnových testech hovořily o Schickových drobných potížích se srdcem.

„Byli jsme klidní, ale zároveň opatrní, proto jsme zvolili pro vyšetření renomovanou kliniku. Potvrdilo se, že Patrik je naprosto v pořádku,“ řekl italským novinářům Amedeo Baldari, klubový lékař Sampdorie. „Problémy neexistují, je fit a zdravý. Žádné další testy nejsou nutné.“

Blíží se přestup? Vedení Sampdorie přiživilo spekulace o blížícím se odchodu útočníka Patrika Schicka. Janovský celek ve čtvrtek zveřejnil seznam čísel dresů pro nadcházející sezonu, avšak to pro 21letého českého fotbalistu v něm chybí...

Kvůli předchozím výsledkům lékařské prohlídky Juventus začal couvat z předběžné domluvy se Sampdorií, aby posléze oba kluby oficiálně oznámily, že český talent do Juventusu nepřestoupí.

Tenkrát testy absolvoval během mistrovství Evropy do 21 let, měl po velké zátěži, unaven z náročné sezony, během níž přestoupil ze Sparty do Sampdorie, v italské lize dal 11 gólů a zároveň nastupoval za české národní mužstvo i jedenadvacítku.

V červenci měl volno, odpočíval, relaxoval a od srpna je zpátky v tréninku.

Středečním vyšetření v Miláně dalo signál velkým klubům, že se o českého šikulu mohou intenzivně ucházet.

Od chvíle, kdy ztroskotal jeho odchod do Juventusu, je největším zájemcem Inter Milán. Média píší rovněž o AS Řím, Monaku, Paris St. Germain či Evertonu. Nepřekvapilo by, pokud se k jednání vrátil Juventus.

A cena? Minimálně 30 milionů eur, v přepočtu přibližně 800 milionů korun. „Teď jsme na úplně nové startovní čáře. Do srpna, kdy končí přestupní období, se určitě s vedením Sampdorie nad tématem Patrik Schick společně sejdeme,“ řekl hráčův agent Pavel Paska pro server aktualne.cz.