Rumunské prokletí? V kabině se o tom vůbec nebavíme, tvrdí Hrošovský

„Přivezli jsme si nadějný výsledek, doma budeme chtít potvrdit postup,“ říkal v úterý středopolař Viktorie novinářům.

Patriku důležitý zápas se blíží, už stoupá nervozita?

Ta možná přijde až ve středu, ale nic velkého. Už jsme podobné zápasy hráli, měli bychom být zvyklí.

Přesto je to ale jiné, než nastupovat v české lize. Souhlasíte?

Trochu jiné to je, hraje se na dva zápasy, které určí postupujícího. V lize jich máte třicet, drobné zaváhání jde napravit.

V jakém rozpoložení jdete do zápasu?

Dá se říct, že je dobré. Z Bukurešti jsme přivezli nadějnou remízu, doma jsme jasně vyhráli první ligový zápas. Důležité ale bude, jak to zvládneme zítra. Náš cíl je dostat se přes soupeře do dalších bojů.

Počasí je tady podobné jako před týdnem v Rumunsku, to bude přát asi spíš soupeři. Nemyslíte?

Teď je velké dusno, ale hrát se bude až ve 20.15, to už bude počasí lepší.

S rumunskými týmy nemáte příliš lichotivou bilanci, doma jste prohráli s Ploještí i Astrou Giurgiu. Může to hrát nějakou roli?

V kabině jsme se o tom vůbec nebavili. Nemyslím si, že bychom to měli v hlavách.

Může vám v cestě za postupem pomoct zkušenost s Maccabi, kde jste před dvěma lety dokonce vyhráli, ale doma jste hráli až moc opatrně a nepostoupili jste?

Může, i když je tady teď jiný trenér. Přivezli jsme si z Rumunska slušný výsledek a budeme ho chtít potvrdit.

Plzeňský fotbalista Patrik Hrošovský na tréninku před zápasem s FCSB

Dá se vůbec během zápasu oprostit od myšlenek, že vám může stačit remíza?

V těchto zápasech se hraje na postup, takže určité kalkulace k tomu patří.

Může být soupeř v odvetě ještě silnější?

Těžko říct. Hráli jsme s nimi před týdnem. Víme přibližně, co čekat. Já věřím, že i my budeme silnější.

Na co si dát největší pozor. Jak hrát, aby to přineslo postup?

Soupeř má nebezpečné ofenzivní hráče, dopředu je velmi dobrý. Musíme si dát pozor na jejich záběhy za obranu, v tom je jejich největší síla.