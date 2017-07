Talent, který utekl ze Zlína: Chci hrát, Slovácko je pro mě ideální

Zlín ztráta talentu mrzí, nic ale nehrotí Není to běžný jev, ale také ne výjimečný. V samostatné historii elitní české fotbalové ligy nastoupilo 16 hráčů za Zlín i Slovácko. Ke krajskému rivalovi však vždycky přicházeli v pokročilejším věku, nebo oklikou přes jiný klub. Aby se ale hráči stěhovali k největšímu konkurentovi sotva dosáhnou plnoletosti, to se stalo poprvé až letos, když Patrik Hellebrand zamířil ze Zlína do Hradiště. „Mrzelo nás to, ale už je to pryč,“ říká zlínský manažer Zdeněk Grygera, který s Hellebrandem podepisoval v prosinci roku 2015 smlouvu. Nadějnému záložníkovi bylo tehdy šestnáct, klub o něm obsáhle referoval na svých webových stránkách. Za rok už pravidelně hrál nejvyšší dorosteneckou soutěž, letos v zimní přípravě si poprvé oblékl dres prvoligového áčka. „Počítal jsem s ním do letní přípravy, ale není tady,“ reagoval v červnu kouč Zlína Bohumil Páník na dotaz, jestli mládežnického reprezentanta zapojí do týmu. V té době už měl Hellebrand nakročeno do Slovácka, novou smlouvu odmítl a ve Zlíně ho ani moc nepřemlouvali. „Tohle neděláme, nevyplácí se to,“ tvrdí Grygera. Jako s nezletilým s ním přitom ve Zlíně delší kontrakt podepsat nemohli. Omezující je věk osmnácti let. „Zajímají nás šikovní mladí hráči. Když jsme se dozvěděli, že se Patrik ve Zlíně necítí komfortně, přes agenturu Sport Invest jsme jej oslovili,“ přiblížil ředitel Slovácka Petr Pojezný. Díky tomu, kolik mladých hráčů se ve Slovácku už v útlém věku prosazuje v ligovém týmu, se klub pro talenty odjinud stává stále žádanější adresou. V nabitém kádru Zlína to mají složitější. „Cítí, že naše práce s mládeží je kvalitní. Což umocňuje i fakt, jak se naši odchovanci prosazují v mládežnických reprezentacích. Ve filozofii nasazování mladých přitom nehodláme nic měnit,“ podotýká Pojezný. „My mu může popřát, ať se mu daří,“ pronesl šéf zlínského mládežnického centra Marek Kalivoda. V případě každého dalšího přestupu by totiž Zlín mohl inkasovat výchovné, které by činilo dvě procenta přestupové částky. „Mezi Zlínem a Slováckem je průchodnost trenérů i hráčů. Nehrotil bych to,“ uklidňuje Kalivoda. „U nás navíc trénuje přípravku Patrikův otec a v mládežnických kategoriích hrají další jeho bratři.“ Jestli zůstanou, nebo budou následovat svého staršího sourozence, se teprve uvidí.