Uzdravený Koval má první gól. Bylo to dost depresivní, řekl o zraněních

V duelu s Bohemians se trefil ve 23. minutě poté, co se obránce Jakub Podaný s Branislavem Miloševičem rozhodli místo klasické exekuce volného kopu zkusit natrénovaný signál.

„Měli jsme tu rozehrávku nacvičenou. Braňo (Miloševič) to tam skvěle nacentroval, byla z toho tyčka a situace se dohrávala. Viděl jsem, že se tam odrazil z druhé strany balon a tak jsem to prostřelil,“ usmál se Koval, který letos v lize naskočil do třech zápasů. Dukla ani v jednom z nich neprohrála.

Byl váš gól tím rozhodujícím momentem utkání?

Po tom gólu jsme přestali hrát, Bohemka nás trošku zatlačila, ale druhý gól jsme vstřelili až když Bohemka hrála vabank. Dá se říct, že ten druhý gól byl taková tečka, dorazili jsme je.

Po špatném startu, kdy jste dvakrát prohráli a dostali dohromady sedm branek, jste si připsali druhé domácí vítězství. Už se vám lépe dýchá?

Určitě. Ani ta hra ještě není taková, jakou by jsme chtěli. Ale řekli jsme si, že body jsou na začátku důležité a abychom neprospali úvod sezony, takže se nám teď bude hrát určitě lehčeji.

Je gól po dlouhé zdravotní absenci satisfakcí?

Určitě. Ale cennější jsou tři body. To čekání na gól bylo dost dlouhé.

Představoval jste si to tak, když jste se léčil?

Určitě. To období bylo dost depresivní, dá se říct, že ta zranění byla... Neskutečná. Dostal jsem se z jednoho a přišlo druhé. Těšil jsem se na to a ten gól byl takovou motivací.

Koleno jste si poprvé poranil v dubnu 2014, zmeškal jste devět měsíců. V minulé sezoně jste kvůli tomu chyběl od října. Bylo těžké neztrácet víru?

Je to těžké, člověk půl roku jen trénuje a nemůže pomoci klukům na hřišti. Rodina mi pomohla a dávala mi naději, že návrat může být pěkný.

Bohemians přijeli na Julisku jako neporažený tým, probírali jste to v kabině?

Hlavně sebrali body Spartě a Slavii, což jsme z nich cítili, byli sebevědomí. Bylo to těžké, ale řekli jsme si, že někdo to zlomit musí.

Z posledních tří zápasů máte sedm bodů. Dá se po bídném začátku sezóny říci, že jste zpět?

Uvidíme, jestli bude úspěšná vlna. Bodovali jsme tři zápasy a doufám, že to bude pokračovat.

Čím to, že jste se zlepšili, zejména pak v defenzivní činnosti?

Něco jsme si pověděli v šatně a myslím, že to zatím dodržujeme. Musíme se odrážet od poctivé defenzivy.