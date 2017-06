Odchody z týmu mi kalí radost, říká pardubický trenér Krejčí

„Není tak známý, je to malinký ostrůvek spojený s pevninou padacím mostem. Místo, kde je nejvíc slunečných dnů; má dobré podnebí a jsou tam bílé písečné pláže, které jsem v Chorvatsku - a že je mám dost procestované - moc neviděl,“ těšil se 52letý kouč ještě před odjezdem, když hodnotil počínání Pardubic v soutěži.

Po posledním tréninku jste měl k hráčům tradičně proslov. Můžete v kostce shrnout, co jste jim řekl?

Poděkoval jsem jim, protože to na jaře byla opravdu dobrá „jízda“. Nasvědčovaly tomu už první dny v zimní přípravě. Děkoval jsem i realizačnímu týmu, který tu se mnou byl a který se prakticky rozpadne.

Změny v kádru Odchody: Petr Kudrna, Tomáš Pospíšil, Vojtěch Kakrda, Richard Čiernik (všichni ukončení působení v A-týmu), Tomáš Ladra, Antonín Křapka (návrat z hostování, Ml. Boleslav), Jiří Piroch (návrat z hostování, Plzeň), Jan Shejbal (návrat z hostování, Hradec Králové) Příchody: Pavel Černý (přestup, Hradec Králové)

V tabulce jara jste pátí, po mizerném podzimu vám však náleželo až čtrnácté místo. „Katapult“ na celkovou sedmou příčku je proto až nečekaný. Musíte mít pocit dobře odvedené práce...

Doufám, že to nebude znít neskromně, ale myslím, že jsme tu všichni slušnou práci opravdu odvedli. Asi těžko někdo počítal s tím, že bychom mohli skončit sedmí.

První tři kola proti silným soupeřům, s Olomoucí, v Sokolově a se Znojmem, se vám přitom moc nepovedla. Vytěžili jste z nich jen tři body.

Se Znojmem jsme prohráli smolně (0:1). Věděli jsme, že v týmu ta síla je a taky jaký máme na úvod pekelný los. V prvních šesti kolech jsme hráli se čtyřmi mužstvy, která se pohybují nahoře a mohla by se teoreticky rvát o postup. Byli jsme v klidu. Zlomilo se to v Opavě (výhra 2:1). Důležité rovněž bylo, že jsme zvítězili v Sokolově. Tam jsme odmazali nějaké minusové body z tabulky pravdy. Ta je v konečném účtování rozhodující. Nějaká nervozita tam samozřejmě byla, ale když jsem kluky viděl v Opavě po prohraném poločase a viděl to jejich odhodlání, nějaký velký strach, že bychom druhou ligu nezachránili, jsem neměl.

Kterého výsledku si považujete víc - vítězství v Opavě, která letos byla vynikající, nebo remízy 1:1 v Ostravě s Baníkem?

Mám dojem, že Opava do té doby na domácím hřišti neprohrála. Tohle bylo tříbodové vítězství, ale oba ty výsledky měly svoji cenu. Akorát, že u jednoho jsem byl přímo a u druhého jsem se na to koukal v televizi (do Ostravy Krejčí nejel kvůli bolavým zádům). Výsledky venku pro nás byly klíčové.

„Namíchl“ vás výkon mužstva v nějakém zápase?

Na jaře bych snad ani neřekl. Nedopadlo to třeba výsledkově, ale ani se Sigmou (porážka 0:3) jsme nějak herně nepropadli. Jen ze standardních situací. Nemůžu říct, že by mě něco naštvalo.

Pět loučících se členů týmu - pohledem kouče Krejčího Petr Kudrna (štítový záložník)

Ze začátku jsem tomu, že chce končit, nevěřil. Pro mě je to, s nadsázkou, ztráta blízkého člověka. Pod sebou jsem ho měl 10 let a už v dorostu byl ztělesněná ctnost, příklad charakterního člověka. Bude to obrovská ztráta pro kabinu, která se nebude jednoduše nahrazovat. Později se mi to ještě v hlavě rozleželo, ale jak ho znám, nemá moc smysl ho přesvědčovat. Je to škoda, ale prostě se rozhodl jít jinou etapou života a já mu přeju moc úspěchů. Zaslouží si to. Vojtěch Kakrda (krajní obránce)

Všechno souvisí se vším. Zdravotní důvody (artritida kolen), hlava... Poprvé tu nemoc, která není chirurgicky léčitelná jako třeba kotník - bolí vás klouby -, překonal. Podruhé už ho hlava nepustila, aby se popral s letními tréninkovými dávkami. Je ročník 1989 jako Kudrna, zase skvělý člověk. Oběma rozumím. Víme, jaké tu dřív na levém obránci odváděl výkony. Je to další ztráta. Tomáš Pospíšil (univerzál)

Řekl, že se chce fotbalu věnovat na nižší úrovni, možná si sežene práci v Austrálii. Ač na jaře nebyl vytížený (bylo těžké sahat do sestavy, když se nám dařilo), plány jsem s ním měl. Je to flexibilní hráč, který může hrát na víc postech. Už má taky nějaké roky, vyhodnotil to tak, že půjde cestou práce v civilním životě. Jiří Pospíšil (asistent trenéra)

Jeho odchod byl pro mě šok. Já ho přemlouval už kdysi, aby ještě pokračoval. Vím totiž, jak ho berou hráči. Hrál pohár UEFA, byl to skvělý fotbalista, na hřišti vždy pracant. To samé samozřejmě předváděl i tady. Nebyl profesionální trenér, takže chodil do práce a měl třeba odpolední směnu po dopoledním tréninku. Práci má takovou, že 8 hodin stojí, nesedí někde za počítačem. Viděl jsem, že ho to u týmu ty čtyři roky opravdu hodně drtilo a na to, jak je mladý, z toho měl i zdravotní problémy. Chápu ho. Tomáš Vltavský (masér)

Uměl dělat legraci, kluci za ním chodili. Taky chodil do práce, i on to měl hodně náročné. Mrzí mě to. S těmihle hráči a kolegy končí etapa, která byla famózní.

Na tiskovce po posledním zápase s Varnsdorfem (výhra 2:1) jste jmenoval, kdo z všechno týmu, včetně trenérů, odchází. Hotový fotbalový exodus. Nemáte z toho už teď trochu vítr?

To mám. Kalí mi to radost z toho, jaký jsme na jaře předváděli fotbal.

Měli jste dost hráčů na hostování, většinou plnili zásadní roli. Můžete jejich výkony okomentovat? Třeba krajní obránce Křapka byl podle mě v duelu s Varnsdorfem nejlepším hráčem v poli.

O tom, že nám Tonda Křapka pomůže, jsme byli přesvědčení. Už měl něco za sebou, druhou ligu hrál. Naskakoval i v první. Svým způsobem jsme to od něj očekávali. Jeho výkon vygradoval v tom posledním zápase s Varnsdorfem. V některých utkáních předtím jsme sice byli spokojení po obranné stránce, ale co se týče ofenzivy, hrál někdy trochu složitěji. I třeba v rozehrávce. Tenhle zápas se mu však vážně povedl, měl dvě finální přihrávky. Kdyby tu ještě půlrok nebo rok pokračoval, myslím, že by to šlo ještě výš. Nebylo to pro nás až takové překvapení. Vzadu to od něj bylo zavřené, to bylo v pořádku.

Co stoper Piroch a další krajní bek Shejbal?

Jirka Piroch, to pro nás byla velká neznámá, i když zimní příprava se mu velmi vydařila. Viděli jsme, jak je poctivý, maká, přidává si na trénincích. V koutku duše jsme věřili, že by kombinace na stoperu s chytrým Martinem Šejvlem mohla vyjít. A musím říct, že až na pár chybiček to na to, že FNL předtím nehrál, zvládl velmi slušně. Honza Shejbal hrál dřív v obraně asi výjimečně nebo možná vůbec. Spíš ho dávali do útoku nebo na krajního záložníka. Když jsem ho sem přiváděl, věděl jsem, že nám může pomoci i na levém beku. Zkusili jsme to a bylo to velmi dobré. Je rychlý, levák, dobrý v hlavičkových soubojích, k tomu to zvládal takticky.

Richard Čiernik naopak ve druhé půlce jara prakticky nehrál.

Jeho jsme kupovali jednoznačně proto, že jsme neměli levého obránce. S Honzou jsme počítali spíš jako s variantou do útoku nebo na levou zálohu. To jsme říkali i Richardovi, i když jsme věděli, že je spíš středopolař. Dva zápasy se mu povedly, Sokolov a pak Opava. Od Baníku to však šlo dolů a vyvrcholilo to Vlašimí. Jako středového hráče jsme ho nekupovali, toho jsme nepotřebovali. Je tam Jeřábek, Řezníček, může tam naskočit mladý Kovář, Fousek... Přistoupil na tu obranu, ale výkony pak nebyly dobré. To je pro mě určitě zklamání.

Ještě je třeba zmínit Tomáše Ladru, který v Pardubicích působil už na podzim. Zdálo se mi, že byl v první části sezony dravější směrem do brány...

Mně spíš připadlo, že už je otrkanější než na podzim. Tehdy ovšem hrál hrotového útočníka. Teď na jaře, jelikož chytil výbornou formu Michal Petráň, jsme ho dali na kraj zálohy. Co třeba předvedl s Třincem (výhra 2:0), jak vymotal dva hráče a dal to na zadní tyč Ádovi Fouskovi... Řekl bych, že na jaře hrál líp. Na podzim měl výkyvy, teď to od něj bylo stabilnější. Krajního záložníka mockrát nehrál, ale tady se s tím popasoval velmi dobře. Měli jsme pak variantu dát ho na podhrot nebo na hrot, když už třeba Petris (Petráň) neměl sílu. A on to tam zase parádně pozvedl. Byl jsem s ním moc spokojený. Bohužel se mu na jaře nepodařilo vstřelit gól, přitom měl mraky šancí. Přál jsem mu to, posunulo by ho to zase jinam. Na produktivitě musí pracovat. Je jedno, jestli hraje na hrotu, nebo na křídle. Když se dostane do ligy, tak se ho nikdo ptát nebude. Hele, tady hraje třeba Mandžukič a ty budeš hrát na kraji, anebo budeš sedět. Byla to pro něj dobrá průprava.

Je šance, že se někdo z hostujících fotbalistů, kteří vás přesvědčili, v Pardubicích objeví i v nové sezoně?

Věřím, že jo. Snad se těch hráčů nedotknu - stejně to pak bude záležet na mateřském klubu. Myslím, že Jirka Piroch má minimálně půl, možná rok čas, aby zkoušel ligu. Půl roku bych si představoval i u Tondy Křapky. V Bohemce se trochu zabrzdil, hrál jenom první kolo, a pak už prakticky ne. Ten herní výpadek na něm byl vidět. Druhá liga v Pardubicích by mu určitě neuškodila.

Plán přípravy 24. června

Pardubice - Liberec U21 10.30 1. července

Olomouc - Pardubice 10.15 5. července

Bohemians Praha 1905 - Pardubice 11.00 8. července

Pardubice - Jablonec 16.30 12. července

Pardubice - Podbrezová (SR) 17.00 15. července

Pardubice - Dobrovice 10.30

U Shejbala je to zřejmě vyloučené. Patří Hradci Králové, který spadl z první ligy.

Hradec bude hrát stejnou soutěž jako my, ale uvidíme, nelámal bych nad tím úplně hůl.

Jinak budete záplatovat z vlastních zdrojů? Třeba zkušený Přibyl byl nyní náhradníkem, máte k dispozici mladíky Mužíka či Hufa.

Co se týče Přibyla, měl smůlu jenom v tom, že se nám nepovedla první tři kola. Pak naskočil Křapka, začalo se dařit a nebyl důvod do sestavy sahat. Chápal to. Byl to přitom náš nejlepší hráč v zimní přípravě, na pravém beku hrál skvěle. Fotbal miluje, miluje ho tady v Pardubicích a poslední slovo ještě neřekl. Jsem přesvědčený o tom, že nám ještě hodně pomůže. Je to charakterově výborný hráč, ač je introvert a v kabině o něm moc nevíte. Za tu jeho pracovitost ho mám rád. Je to obránce s „O“. Útok možná někdy podpoří, ale chce bránit. Toho si vážím.

A ti mladí?

Láďa Mužík už tu je od zimy, je to stabilní hráč kádru A-mužstva. V některých zápasech, kde nastoupil, určitě nezklamal. Ale je to mladý hráč podobně jako Ladra. Má ovšem náskok, že druhou ligu hrál už jako dorostenec, což Ladra ne. Víte, jak to s těmi mladými je. Ten podzim pro nás byl dostatečným varováním. Kádr jsme doplnili o sedm dorostenců, a to prostě nejde. Na mladé kluky zkrátka někdy přijde útlum. Ladra to má nastartované dobře a bude to záležet jenom na něm. Mladé můžete na hřiště pustit, ale nemůžete jich tam poslat moc. Musíte tam mít i zkušené hráče, symbiózu. Určitě se to nepodaří doplnit jenom z vlastních zdrojů. Budeme muset přivést hráče odjinud. Měli jsme hodně zraněných a nedoplnili to odpovídající kvalitou, bohužel. A potom se nám to vymstilo.

Kdy znovu uvidíme ve druhé lize stopera Kopřivu?

Kopr je zase po operaci, je to asi tři neděle. Rehabilitace trvá asi tři měsíce, teoreticky by mohl do hry zasáhnout na podzim. Uvidíme, ten zákrok nebyl nějak velký.

Černý: Během patnácti minut jsme byli domluvení Ve středu přijel do Pardubic oficiálně podepsat smlouvu. Pavel Černý, fotbalový útočník s více než stovkou zápasů a šesti góly v první lize, jenž ještě na jaře působil v mateřském Hradci Králové, se novému klubu upsal na rok. „První kontakt s Pardubicemi proběhl asi před týdnem. Zavolal mi pan Zavřel (sportovní manažer) a hned druhý den jsme si dali schůzku, kde jsme doladili detaily. Během patnácti minut jsme byli domluvení na podmínkách,“ líčil Černý. Člen známé fotbalové rodiny (otec Pavel je nejlepším střelcem historie královéhradeckých Votroků a děda Jiří s Hradcem získal titul v roce 1960) od dosavadního zaměstnavatele nedostal nabídku na prodloužení kontraktu, a tak se musel porozhlédnout jinde. Vybíral z několika možností. „Preferoval jsem, že zůstanu ve východních Čechách. Mám to blízko domů. Pardubická nabídka se mi po všech zváženích zdála nejlepší,“ řekl 32letý hráč. Nižší soutěž mu nevadí. Koneckonců i Hradec do ní sestoupil. Černého tak čekají derby z druhé strany. „Jsem rád, že můžu pokračovat na téhle úrovni a že jsem pro sebe našel klub, kde budu moct dokázat, že na druhou ligu pořád mám,“ prohlásil.

Existuje i varianta, že byste si vypomohli některým z bývalých členů kádru, co teď nastupují v divizi za Živanice?

Když z Pardubic odcházel (trenér) Martin Hašek, byl tým taky prakticky v troskách, mám dojem, že nás na první přípravě bylo asi dvanáct. Rozdíl byl jen v tom, že to bylo na podzim. Oslovili jsme tehdy všechny hráče, kteří byli v Živanicích, jestli by nechtěli jít do přípravy. Ani jeden to neakceptoval. Takže pro mě to je uzavřená kapitola.

Často se bavíme o malém počtu nastřílených gólů. Michal Petráň jich dal za jaro sedm. Už se to víc blíží vaší představě?

Za těch pět let, co se tu hraje FNL, je nejlepším střelcem. Dvanáct gólů v sezoně tu nikdo nedal, Dittrich a Petrus měli tuším jedenáct. To není špatné. Na jaře jsme se v koncovce všichni zlepšili. Góly začal dávat třeba i Fousek, trefil se Řezníček. Od záložníků nicméně očekávám víc. Joel (Kayamba) by v každém zápase mohl dávat dva góly, ale je málo produktivní. Může to být ještě o hodně lepší.

Kdo si podle vás odvedl v útoku svoje, přestože gólů třeba moc nedával?

Určitě ten Joel. Našli jsme mu místo na kraji zálohy, o čemž jsme uvažovali už na podzim. Měli jsme ovšem trochu strach z taktiky, že to tam nebude úplně chápat. Je to jeho post, tam se mohla naplno projevit jeho rychlost a schopnost obejít protihráče jeden na jednoho. Akorát bych očekával větší počet branek a asistencí. Ale byl to první půlrok, který odehrál tak, jak jsem si představoval. Na podzim to nebylo špatné, ale jaro bylo mnohem lepší. Nahoru šli všichni. Jeřábek, Řezníček... Ale Joel s Petrisem nejvýrazněji. Bez branek zkrátka nevítězíte.

Jak jste naplánoval start přípravy?

Začínáme 19. června, letní příprava je krátká. Zaměříme se na rychlost, výbušnost a tak dále. I když neříkám, že v tom nebude zahrnutý i nějaký aerobní trénink. Hned v sobotu pak hrajeme přípravné utkání (24. června od 10.30 proti juniorce Liberce), takže do toho skočíme rovnýma nohama.

Co říkáte na to, že vás možná v další sezoně ve druhé lize čekají ne jedno, ale hned dvě derby? Z ČFL do soutěže postoupila královéhradecká Olympia.

To je raritka. Ale já jsem v tom skeptický, myslím, že tohle nehrozí. Řekl bych, že Olympia bude hrát v Praze (na hřišti v Xaverově), jestli jim to někdo povolí.