Musíme dohnat ztrátu z prvního kola, velí pardubický Řezníček

Z nového soutěžního ročníku zatím Pardubice vydolovaly jen jednu výhru ze tří kol a vinou toho jsou tam, kde ve Fortuna národní lize rozhodně být nechtějí. Ve druhé polovině tabulky, konkrétně na 11. pozici. Eventuální zaváhání s ústeckým týmem tedy vůbec nesmí přijít na mysl.

„Musíme zabrat a vyhrát za tři body. V prvním kole (s pražskou Olympií) jsme je zbytečně ztratili, takže je potřeba to dohnat,“ burcuje 24letý středopolař Jan Řezníček, jenž by proti Ústí neměl chybět v základní sestavě kouče Krejčího.

S Hradcem jste padli dost nešťastně, dohrávali jste o deseti. Jaké jste si z derby odnesl dojmy a je něco, na čem se dá v příštím kole proti Ústí stavět?

Nebylo to špatné, byli jsme blízko bodovému zisku. Byla to škoda. Vycházeli jsme z dobře organizované hry, tohle máme pořád pod kontrolou. Obranná stránka byla slušná. Ale vpředu moc příležitostí nebylo. Vytváření šancí a koncovku musíme zlepšit, to nás stále trápí.

Styl Ústí bude podobný Plzni, tuší kouč Pardubic Jiří Piroch bude pykat za vyloučení v derby s Hradcem Králové, uzdravený Filip Kopřiva (zřejmě) ještě celý zápas nezvládne. Sám nedávno odhadl čas nutný k tomu, aby byl ideálně kondičně připravený a dostatečně rozehraný z nižších soutěží, na měsíc. Koho tedy v sobotním mači proti Ústí nad Labem na post stopera ke stálici Martinu Šejvlovi? Snad kapitána Jana Jeřábka, který má se hrou uprostřed obrany rovněž bohaté zkušenosti. Ale kouč Jiří Krejčí z logických důvodů mlží. „Se ztrátou Jirky Pirocha se budeme muset nějak vyrovnat. I když to není příjemné, pochopitelně si s tím poradíme. Ale nechceme to soupeři usnadňovat, počkejte si na výkop sobotního utkání,“ prohlásil pro klubový web Pardubic. S tím, aby dal mužstvo po smolné prohře 1:2 na Malšovickém stadionu mentálně znovu do kupy, neměl větší práci. Fotbalisté se z nezdaru oklepali vcelku rychle. „Klukům se pondělní porážka samozřejmě chvíli točila v hlavě, ale na čtvrtečním tréninku vypadali všichni v pohodě. Je to už pryč,“ konstatoval Krejčí. Nejbližší soupeř Pardubic z Ústí dosud ve druhé lize nasbíral o bod víc než Východočeši, čtyři. Naposledy však před vlastními fanoušky utrpěl palčivý debakl 2:5. „Paradoxně jsme odehráli jedno z nejlepších utkání v podzimní části. Jen v prvních deseti minutách jsem náš výkon trochu nepochopil. Soupeři jsme strašně lehce darovali dva góly, a to rozhodlo,“ mínil na stránkách ústeckého oddílu jeho trenér Jiří Skála. Ten dříve působil na lavičce plzeňské Viktorie po boku Pavla Vrby, a tak jeho protějšek Krejčí počítá s tím, že se to projeví i na hře Ústí. „Myslím, že jeho tým bude mít styl podobný tomu plzeňskému, tedy že nebude mít problém hrát dopředu,“ řekl Krejčí. „Čeká nás důležitý boj, Ústí je náš soused v tabulce,“ doplnil.

Vyloučení stopera Jiřího Pirocha v Hradci znamená, že proti Ústí bude nuceně stát. S Martinem Šejvlem od jara vytvořili kompaktní dvojici, byl na ně spoleh. Budete tedy bez jednoho z nich hrát o to opatrněji?

Asi to bude trochu jinačí, ale neměl by to být zase nějak velký problém, musíme si s tím poradit. Nelze to hrát stále jen na ty samé lidi, takové věci se stávají, že někdo vypadne. Myslím, že to zvládneme.

Jak na mužstvo zapůsobil, byť zatím časově limitovaný, návrat dalšího stopera Filipa Kopřivy na druholigový trávník?

Je to super, jsme rádi, že je konečně zpátky a že jeho koleno drží. Jen, aby to tak bylo i dál. Člověk ví, že když je Kopr na hřišti, tak ten hlavičkový souboj vyhraje. Tohle je plus, dává nám to další možnosti.

Přibyl také Tomáš Ladra, který v Pardubicích hostoval už celou loňskou sezonu. Mluvil jste o soužícím se útoku, tohle by vaší ofenzivě mělo pomoci...

Určitě je dobře, že se vrátil. Tým se s ním zná a jsme na sebe zvyklí, to je mnohem lepší, než kdyby přišel někdo úplně nový. Je to alternativa pro náš útok.

Ústeckou Armu jste ve druhé lize potkávali i v předešlých sezonách. Nač se budete muset připravit?

Říkali jsme si, že mají dva vyšší stopery, takže si budeme chtít dát pozor hlavně na jejich standardky. I v Hradci jsme po jedné dostali gól.

Když oba celky srovnáte, v čem byste měli mít navrch?

V naší kombinační hře. Když balon dostaneme na naši útočnou půlku, dokážeme si to dát a dostat se do vápna ze stran. Zvlášť doma nám tohle funguje ještě líp než venku.