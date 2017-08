Trenér pardubických fotbalistů velebil bojovný a týmový výkon

„Štěstí hrálo velkou roli. Ale to k tomu patří, že? Stejně jako ta smůla, že po posledním centru zahrajeme ve vápně rukou. I to se ale stává, je to fotbal,“ uvedl jeden z pardubických koučů Jaroslav Novotný na pozápasové tiskovce.

Jeho mužstvo se mohlo zase jednou spolehnout na týmový výkon. Od 56. minuty, kdy se musel za faul loktem ze hřiště poroučet útočník Petráň, a hrálo o deseti, mu ani nic jiného nezbývalo.

„Bojovností, týmovostí a srdíčkem jsme utkání dokázali dovést do vítězného konce,“ ocenil Novotný. Pardubice jsou aktuálně s devíti body na pátém místě tabulky Fortuna národní ligy.

To Vítkovicím náleží až předposlední patnáctá příčka - po porážce mají stále pouhé dva body za dvě domácí remízy. Jejich trenér Roman West proto po mači snad ani nemohl prohlásit nic jiného, než že je „obrovsky zklamán“.

„Co k tomu dodat?“ pokládal si řečnickou otázku. „Je to teď nepříjemné a dost indicií svádí i k porovnávání tohoto fotbalového podzimu s loňským. Navíc hráči to mají v hlavách, na hřišti je cítit nervozita. Chybí klid i sebevědomí, přesnost, nejsme schopni vytvořit si víc šancí. Ve druhém poločase jsme se sice zlepšili, ale na to, že hrajeme 30 minut přesilovku, jsme nějak moc příležitostí neměli,“ řekl.