Musíme si pohlídat souboje, velí pardubický kouč před Vítkovicemi

Jejich nejbližší sok ze severu Moravy je v tabulce Fortuna národní ligy až patnáctý, na kontě má pouze dva body a před vlastními diváky dvakrát remizoval. Proto aktuálně sedmé Pardubice, jež v sobotu Pod Vinicí porazily 3:1 Ústí nad Labem, netají před duelem ve Vítkovicích myšlenky na vítězství.

„Chceme určitě bodovat a nejlíp za tři,“ přitakává trenér pardubických fotbalistů Jiří Krejčí.

Zároveň však zůstává ostražitý.

Jiří Krejčí

„Vítkovice mají spoustu zkušených hráčů, kteří si ‚čuchli‘ i k první lize. A ve druhé lize není žádný zápas jednoduchý,“ upozorňuje.

Mužstvo si podle něho bude muset dát pozor především na robustní borce v sestavě protivníka.

„Viděl jsem je ve dvou utkáních, vpředu mají Mišinského s Mrázkem, přičemž hlavně Mrázek je hodně silový. A podobně to mají v obraně, kde jsou urostlí beci,“ podotýká Krejčí. „Je proto nutné si pohlídat souboje. To bude klíč pro dobrý výsledek,“ myslí si.

Tým do Ostravy vyráží už v jednu odpoledne a na cestě stráví tři a půl hodiny. Což se Krejčímu pramálo zamlouvá.

„Není to příjemné. Navíc pak hrajeme v sobotu ráno,“ připomíná víkendový domácí mač s Baníkem Sokolov (od 10.15).

Pardubice budou ve Vítkovicích usilovat o třetí vítězství v sezoně. Ze čtyř kol dosud vytěžily šest bodů a kouč tvrdí, že je spokojený tak na padesát procent.

„Mohli jsme jich mít víc. Hlavně první zápas na Olympii nás mrzí, tam jsme to měli zvládnout,“ je přesvědčený. Zatím se může opřít o solidní formu útočníka Michala Petráně.

„Dal tři góly ze čtyř utkání, těší mě však i jiní. Nejdůležitější ovšem je soudržnost týmu. Po prohraném derby s Hradcem to pro kluky nebylo jednoduché na psychiku, ale rychle se přes to přenesli. Týmová nálada mi dělá radost,“ kvituje to šéf pardubické lavičky.