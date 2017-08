Pardubická výhra z Vítkovic? Po vyloučení už to byla hluboká defenziva

Hezky se na ni dívá. I když je nutné brát současnou tabulku Fortuna národní ligy s rezervou (odehrána je teprve šestina soutěže), nic to nemění na faktu, že:

1. Pardubice jsou v ní na výborném pátém místě s devíti body;

2. na vedoucí Opavu ztrácejí jen dva;

3. na třetí rivaly z Hradce Králové, ještě na jaře účastníky první ligy, jenom jeden.

Aktuálnímu postavení Východočechů hodně pomohla výhra 1:0 ve vloženém středečním kole v Ostravě nad Vítkovicemi. Dlužno podotknout, že tohle vítězství musely Pardubice hájit zuby nehty až do nastavení; od 56. minuty totiž hrály bez vyloučeného forvarda Petráně (u půlící čáry zasáhl soupeře loktem) a v 92. musely čelit pokutovému kopu nařízenému za hru rukou. Vítkovický Mrázek však mířil k úlevě celé pardubické výpravy vedle levé tyče.

„Dostat v té době gól z penalty na 1:1 by byla obrovská smůla,“ uvedl pro klubový web brankář Milan Knobloch, jenž i díky Mrázkově selhání ustrážil letos druhou nulu.

Vývoj první pětačtyřicetiminutovky přitom žádnému dramatu nenasvědčoval. Hosté hru kontrolovali a díky gólu Ladry z 21. minuty šli navíc relativně brzy dopředu.

„V prvním poločase jsme Vítkovice pustili jenom do pár centrů a vytvořili jsme si v něm tři slušné šance, přičemž jsme z nich proměnili tu nejmenší,“ soudil gólman Knobloch. „Tomáš Ladra z těžké pozice usměrnil balon do branky hlavou skoro do šibenice,“ popisoval.

Pardubičtí měli v plánu soupeře dorazit, jenže trest pro Petráně všechno postavil na hlavu.

„Červená karta nám to samozřejmě zkomplikovala. Pak už to byla hluboká defenziva. Měli jsme dvě dobré brejkové situace, které jsme třeba ještě mohli využít, ale v poslední půlhodině jsme se zaměřili na bránění a snažili se to v deseti zvládnout,“ konstatoval Knobloch.

Se všemi ošemetnými situacemi si nicméně se svými spoluhráči poradil. „Byly tam nepříjemné centry, ale když se člověk rozchytá a je v permanenci, není problém s nimi obraně pomoct,“ dodal brankář.