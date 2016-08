Na koleno už nejde myslet, mohl bych prohrát souboj říká Přibyl

Byl takřka nepostradatelný, což dokazuje i bilance startů. Krajní obránce David Přibyl vynechal před svým zraněním za dvě sezony pouze dva zápasy, a to ještě jen kvůli disciplinární stopce za čtyři žluté karty. Jenže přetržený křížový vaz mu nadvakrát vystavil nemilosrdnou pauzu. Po dvou letech ho nyní mohli fanoušci potleskem přivítat v základní sestavě.

„Bylo to fakt dlouhé. V létě jsem začínal hrát za béčko. Nejdříve po patnácti minutách a postupně jsem přidával,“ říká třicetiletý bek.

Na soupisce jste byl uveden mezi náhradníky. Nakonec jste nastoupil od první minuty. Kdy jste se o té změně dozvěděl?

Až těsně před přípravou. Kovy (Daniel Kovář) se necítil dobře, tak se mě trenér zeptal, zda to zvládnu. Řekl jsem, že jo, a šel jsem na to.

Věřil jste, že vydržíte se silami na celých devadesát minut?

Byli jsme domluvení, že kdybych to nezvládal, řekl bych si o střídání. Ke konci už jsem toho měl dost, ale zvládl jsem to. Bylo to však hodně náročné.

Kovář se necítil, trenéři tak sáhli k improvizaci Zasloužená slova uznání a pochvala za dobře splněné povinnosti zněla z úst trenéra Jaroslava Míchala směrem k výkonu Davida Přibyla, který při svém celozápasovém „debutu“ obstál. „Z celého srdce mu přeji, aby byl zdráv, protože si toho se zraněními vytrpěl vážně dost. Klobouk dolů, že je zpátky ve druhé lize,“ prohlásil Míchal. Ještě před zápasem Přibyl v základní jedenáctce nefiguroval. Jenže mladík Kovář měl dle kouče bolesti v lýtkách a na nástup se necítil. „Nechtěli jsme riskovat, aby se mu to po patnácti minutách nezhoršilo a musel odstoupit ze hry. Proto tam šel zkušený Přibyl a Pospíšil a v prvním poločase to zvládli jakž takž dobře. Poté se Pospíšilovi dařilo o něco hůře. Museli jsme improvizovat a myslím, že se to povedlo,“ uvedl Míchal. Přibyl podstoupil nespočet soubojů a několikrát zastavil obětavým skluzem hrozící brejky sokolovského Baníku. „Řeší situace pozičně v situacích jeden na jednoho. Přesprintovat protihráče je pro něho těžší, ale zase dokáže odebrat míč jiným způsobem a následně rozehrát. To je jeho předností,“ dodal kouč.

Jak jste se v zápase cítil?

Docela dobře. V první půli nás poměrně přečíslovali na pravé straně a párkrát jsme situace hasili až na poslední chvíli. Celkem jsme to zvládli.

Koleno drželo v pohodě?

Musím to zaklepat, ale zatím drží. Doufám, že to tak bude pokračovat.

S jakými myšlenkami chodíte do skluzů? Nemáte v hlavě nějaký blok?

Ze začátku to tam ještě trochu bylo, ale teď v mistráku už jsem na to vůbec nemyslel. To ani nejde. Mohl bych prohrát nějaký souboj a byl by z toho třeba zbytečně obdržený gól.

Při standardních situacích jste byl vždy obávaný hlavičkář na zadní tyči. V závěru zápasu jste se ale jako jediný držel zpět na půlící čáře...

Ke konci už jsme se vzhledem k dostatku sil a střídáním domluvili, že zůstanu vzadu, abych se pak případně nemusel tolik vracet. V první půli jsem měl za úkol tam chodit a zavírat prostor u tyče. Bohužel mě míč zatím nenašel. Uvidíme dál.

Co jste říkal na nemohoucnost spoluhráčů při zakončení?

Byla to škoda. Petris (Michal Petráň) tam měl dvě šance a při obou přestřelil. Chtělo to střely tlačit více dolů a trefit bránu.

Kde byla chyba při inkasovaném gólu, kdy skórující Provod dostal až moc času a prostoru?

Asi jsme se jako tým špatně posunuli. Přečíslili nás na pravé straně a ten hráč měl hodně místa. Podíváme se na situaci na videu.