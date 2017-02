Pardubická posila Křapka se může objevit kdekoli v obraně

Třiadvacetiletý Křapka v úvodní části sezony ovšem působil v týmu pražských Bohemians; v úterý už poprvé trénoval Pod Vinicí.

Posily FK Pardubice Richard Čiernik, záložník/obránce

Jiří Piroch, obránce

Jan Shejbal, záložník

Antonín Křapka, obránce

Pozn: Záložník Jan Vodháněl už v kádru nepůsobí, neuspěl na herních testech.

„Co se týče Tondy Křapky, měl j sem dohodu s Mladou Boleslaví, že když se v přípravě neudrží v jejím áčku, půjde přednostně k nám. Přes mladý věk toho má hodně za sebou; vyhrál dorosteneckou i juniorskou ligu a v první lize má na kontě devět zápasů.

Celých, odehrál je bez střídání. Je to urostlý kluk, fyzicky velmi zdatný, který může naskočit kdekoli v obraně. Jeho fond by se nám v jarní části soutěže měl dost hodit,“ věří sportovní manažer FK Pardubice Vít Zavřel a připomíná: „Na podzim jsme měli v obraně problémy kvůli zranění Vojty Kakrdy a ani Filip Kopřiva ještě nebyl v pořádku. Příchod Křapky a předtím také Jiřího Pirocha by tohle měl pomoci vyřešit.“

Zavřel se nyní snaží administrativně dotáhnout rovněž přestup univerzála Richarda Čiernika ze slovenské Myjavy, jež se odhlásila z nejvyšší soutěže. „Pak budeme mít posty v obraně i v záloze zdvojené,“ říká manažer.

V Pardubicích nicméně s přestupy či hostováními ještě úplně hotovi nejsou. Kouč Krejčí by i s ohledem na podzimní soužení v koncovce chtěl ještě hrotového útočníka, jenž by zvýšil konkurenci pro nynější forvardy Ladru, Petráně, Kayambu a popřípadě Fuska.

„Rádi bychom, aby to dopadlo, ale ne za každou cenu. Musíme být přesvědčeni, že nám ten hráč opravdu pomůže. Nějaké vytipované máme, ale je třeba počkat, budou ligové týmy zeštíhlovat mužstva,“ poznamenal Zavřel.