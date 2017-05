Fotbalisté Pardubic protáhli bodové žně, záchrana se přiblížila

Pokud budou pokračovat nastoleným způsobem, mohou obavy z málo reálného, byť ne stále definitivně zažehnaného pádu vymazat. Za to, co pardubická jedenáctka předvedla v sobotu Pod Vinicí proti Táborsku, by se nemusely stydět ani týmy bojující o postup z FNL. Aktivita na obou polovinách hřiště, žádné odskoky míče od kopaček, přesné přihrávky na pár metrů i dlouhé pasy do běhu. To vše podtržené třemi góly.

„Jsme spokojení. Podali jsme velmi dobrý výkon,“ liboval si kouč Pardubic Jiří Krejčí.

Ačkoliv gólovými příležitostmi v úvodu opakovaně pohrdli Řezníček a Petráň, dostali se Pardubičtí do vedení zásluhou letošní desáté trefy druhého jmenovaného.

„Bylo to trochu se štěstím, jelikož se míč odrazil od stopera. Díky bohu ke mně a já to dal placírkou podél gólmana,“ popisoval blonďatý útočník, který se po pauze stal aktérem ošklivě vypadajícího střetu s gólmanem Tomou.

„Šel jsem do souboje na dlouhou nohu. Myslel jsem, že jsem ho trefil do trojúhelníku, ale říkal, že to bylo do hlavy. Vůbec jsem mu nechtěl ublížit a takto do něho nohou za jet,“ popisoval Petráň.

Toma mohl po nutném ošetření pokračovat a nakonec ještě dvakrát inkasoval, když ho nadvakrát překonal Řezníček a v závěru ještě hlavou volný stoper Piroch.

„Mohli jsme utkání rozhodnout už v prvním poločase, kdy jsme měli minimálně tři vyložené šance. Když jsme dali na 2:0, tak jsme se uklidnili. Pak už jsem věřil, že vyhrajeme,“ dodal kouč Krejčí.

Jeho protějšek Roman Nádvorník byl z přístupu svého týmu viditelně zklamaný. „Hráli jsme ve všech řadách velice špatně, bez pohybu, dlouho jsme drželi balon, nekombinovali jsme. Do toho se nám zranil v úvodu zápasu stoper Běloušek, což nám také narušilo plány,“ zmínil Nádvorník odstoupení beka už po deseti minutách hry.

Kouči hostů přitom pokazil náladu i šťastný zásah Petráně. „Připravovali jsme se taky na to, aby nám nedal gól, a on se trefil. To se bohužel stává. Pardubice ale byly daleko lepší, takže jejich vítězství je zasloužené,“ dodal Nádvorník.