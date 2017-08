Dvojice navrátilců skýtá pardubickým trenérům nové možnosti

A trenéři Pardubic částečně překvapili ještě jedním tahem - při střídání. V 74. minutě, již za vedení Hradce 2:1, poslali na plac obránce Filipa Kopřivu, který se vrátil po vleklém zranění kolene.

Jak obnovené (půlroční) hostování Ladry z Mladé Boleslavi, zpečetěné v závěru minulého týdne, tak sérií chirurgických zákroků odkládaný comeback Kopřivy, jsou pro fanoušky klubu výborná novina.

Dvacetiletý Ladra, mládežnický reprezentant, zaujal už v loňské sezoně. Tehdy byl - i když zaznamenal pouze dvě ligové a jednu pohárovou branku - jedním z tahounů trápící se pardubické ofenzivy. Kouč Krejčí o něj hodně stál, tudíž není zase tak velký div, že Ladra naskočil do derby od úvodní minuty. Přestože se s týmem připravuje teprve od minulého pátku.

„Rozhodli jsme se ho nasadit proto, že to je bojovný typ, schopný udržet míč a být důrazný. Po lajně může pomáhat obranné fázi i vyrážet do rychlých brejků,“ vysvětlil rozhodnutí na pozápasové tiskovce další pardubický trenér Jaroslav Novotný.

V začlenění Ladry do taktických plánů podle něho nebyl problém. „Už tady byl. Mohli jsme ho navíc později posunout na hrot, když by došlo ke střídání. Ale za stavu, kdy jsme hráli v deseti, to i pro něj bylo těžké,“ připomněl Novotný vyloučení stopera Pirocha, po němž Hradec vývoj střetnutí zvrátil.

Čtyřiadvacetiletý Kopřiva, obávaný hlavičkář, přišel na trávník jako žolík ve chvíli, kdy se Pardubice (neúspěšně) pokoušely vyrovnat. Jeho předchozí zápasová praxe, první od podzimu 2015, přitom čítala jen nedělní poločas za pardubickou zálohu v divizi proti Čáslavi.

„Byla to paráda,“ řekl klubovému webu k prvním druholigovým minutám po dlouhatánské pauze. „Prošel jsem si svoje, nebylo to vůbec jednoduché období. Prodělal jsem tři operace pravého kolene. Jsem strašně rád, že jsem mohl být zpátky na hřišti, a doufám, že už budu zdravý,“ svěřil se hráč, jehož patálie tak trochu kopírují fotbalový osud dalšího beka-maroda Davida Přibyla. Ten je od léta opět pevným článkem sestavy; Kopřiva od sebe stoprocentní připravenost na II. ligu očekává někdy za měsíc.