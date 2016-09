Pardubice přivítají Opavu. Do domácí brány musí náhradník

Ztráta skvěle rozehraného mače ve Znojmě, kde jeho tým po pár minutách vedl už 2:0, ale nakonec o tři góly prohrál, v kouči pardubických fotbalistů Jiřím Krejčím bezprostředně po utkání vřela.

„V ten moment je náročné na psychiku se udržet,“ přiznal Krejčí. „Ale bylo důležité se rychle oklepat a analyzovat, co se stalo. Času bylo málo,“ podotkl trenér směrem k sobotnímu zápasu, v němž se nyní dvanácté Pardubice postaví třetí Opavě.

Bídný druhý poločas ve Znojmě ho přesvědčil o tom, že je třeba sáhnout do sestavy. „Nějaké změny přijdou, ale moc jich nebude, někde třeba prohodíme posty. Při tom, jaká máme zranění, zase tolik možností není. Už teď tam máme šest dorostenců,“ poznamenal Krejčí.

V každém případě je jisté, že proti Slezanům zaujme místo mezi tyčemi jiný gólman, protože jednička mužstva Knobloch byl na jihu Moravy vyloučený. Stejskala sužovalo zranění, takže to vypadá na Hrnčíře. „Nechci prozrazovat, kdo Knoblocha nahradí. Ale věřím, že to nebude jen na tom, kdo tam půjde, a že mu kluci dostatečně pomůžou,“ sdělil Krejčí.

O síle Opavy vypovídá mj. i její výkon na hřišti Znojma. Na rozdíl od Pardubic tam totiž koncem srpna zvítězila - a hned 3:0!

„Byl jsem se na ně podívat v Olomouci. Opavané mají opravdu kompaktní celek, sehraný a běhavý. Minulou sezonu trpěl na to, že nedotáhl do vítězného konce některé zápasy, které skončily remízou, jinak by byl výš. Letos už vyhrává a navíc dobře posílil. Smola tam chytil ‚druhou mízu‘, dobrou formu má Šafarčík. Jejich výsledky naznačují, že budou hrát hodně nahoře, možná i o postup,“ mínil trenér Krejčí.

S kolegy z realizačního týmu se po Znojmu snažil udělat maximum pro to, aby hráči do soboty stačili dočerpat energii. „Ve středu navečer hrajete, vracíte se ve 12 v noci... Není to optimální,“ povzdechl si.