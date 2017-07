Pardubičtí fotbalisté Fusek s Rybičkou bitvu na Olympii nestihnou

Při něm Pardubice vyrazí do Prahy na utkání proti nováčkovi FNL z Olympie. „Fuskovi v úterý vyndávali stehy. U něho to bylo komplikované, protože měl ještě sešitou šlachu. Ke konci týdne by měl začít volně trénovat. Do zápasu určitě nachystaný nebude,“ uvedl kouč Jiří Krejčí ke zranění, které si Fusek odnesl z přípravy proti Dobrovici.

Nováček červenobílé sestavy, útočník Petr Rybička, pak při generálce chyběl kvůli potížím se zády. „Myslím, že je to pozůstatek zranění, ke kterému přišel ještě v Brně. Nechci nikomu sahat do svědomí, ale dle mého to nebylo doléčené a tady se mu to obnovilo. Děláme vše pro to, aby byl co nejdříve fit. Ale záda jsou choulostivá. A také on poté bude mít určité tréninkové manko,“ naznačil Krejčí.

Zdráv není ani záložník Jan Prosek, který přišel z pražské Slavie.

Na své loňské parťáky z kabiny se pak byl opět podívat obránce Antonín Křapka, jehož příchod z prvoligové Mladé Boleslavi se však po dalších fázích jednání nejeví jako příliš reálný. Stejně je tomu i v případě Tomáše Ladry.

„Jsme s Boleslaví v kontaktu, ale víme, že je nabízejí jiným prvoligovým týmům. Osobně se domnívám, že je málo pravděpodobné, aby sem aspoň jeden z nich ještě přišel,“ uvedl sportovní manažer Vít Zavřel.

Přes letní pauzu přivedl do Pardubic řadu nových tváří. Tou poslední se stal devatenáctiletý obránce Michal Surzyn, který je hráčem Olomouce. Zavřel by rád dotáhl příchod ještě jednoho hráče.

Kopřiva má být brzy zdravý

Na soupisce figuruje i jméno Filipa Kopřivy. Vytáhlý stoper se stále léčí s poraněným kolenem, ale vyhlídky na jeho případný start jsou již poměrně světlejší.

„Koleno už vypadá dobře. Zapojil se s námi do přípravných cvičení. Intenzitu střelby si dělá dle svého uvážení. V pondělí by měl nastoupit do plného tréninku. Zatím to vypadá pozitivně, ale nechceme to zakřiknout,“ prohlásil Krejčí.

Čtyřiadvacetiletý bek má dle něho přínos na hřišti i v kabině.

„Je to vítězný typ, který nechce prohrávat ani na tréninku. Je to morální i hráčská posila kabiny. Rok a půl nehrál fotbal, takže uvidíme, jak se s tím popere. Ještě nám může hodně pomoci,“ dodal kouč Krejčí.

Fanoušci Pod Vinicí ovšem neuvidí některé jiné stálice předchozích sezon. Jen za divizní B-tým bude pokračovat v kariéře Petr Kudrna. Vojtěch Kakrda se má připravovat rovněž v divizním Mýtě. Konžan Kayamba zamířil po sezoně do ambiciózní Opavy. Klub opustil i obránce či záložník Tomáš Pospíšil.

„Nechtěl u nás prodloužit smlouvu. Na jaře dostal málo prostoru, takže hodlal jít jinam. Původně mi řekl, že odjede pracovně do Austrálie, a nakonec skončil v konkurenčním Znojmu,“ upřesnil Zavřel.

Na roční hostování do nedalekých divizních Živanic pak putovali bratři Filip a David Pánkovi.

„Trénovali s A týmem, ale vyhodnotili jsme, že se nikam neposunuli. Pak jsme je přeřadili do béčka, kam teď přijdou jiní mladí z dorostu, a proto jsme je poslali do Živanic,“ dodal Zavřel.