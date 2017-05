Pardubický stoper Piroch: Jsme sebevědomí a nebojíme se hrát

To má totiž v názvu tamní mančaft, proti kterému zkusí červenobílá jedenáctka natáhnout od 18 hodin bodovou šňůru už na osm zápasů! „Pojedeme tam soustředěně. Během těch pár dní od minulého zápasu jsme zregenerovali, potrénovali a s čistou hlavou do toho zase vlétneme,“ prohlásil stoper Jiří Piroch.

Jihočeši jsou sice v tabulce FNL pátí s devítibodovým náskokem před osmými Pardubicemi, ovšem ty nelze při současné formě vůbec odepisovat, byť v novodobé historii na Střeleckém ostrově ještě nezvítězily. Export bodů z trávníků týmů usilujících o postup družstvo kouče Jiřího Krejčího nakopl.

„Výhra v Opavě a remíza v Ostravě nám dodaly sebevědomí, což se ukázalo v těch nynějších domácích zápasech. Nebojíme se hrát,“ řekl Piroch. Na podzim remizovaly Pardubice s Budějovicemi Pod Vinicí 0:0. Poslední dvě partie proti Prostějovu a Táborsku zvládly s celkovým skóre 8:0.

„Je to suprové. Vždycky si říkáme, že chceme zápas hlavně uhrát vzadu na nulu a snažit se proměňovat příležitosti. To se nám teď daří, takže to skóre je skvělé. Zvedáme se ode dna. Neleží na nás už tíha, že nám někdo zezadu šlape na paty,“ pochvaloval si Piroch, který se naposledy zaskvěl právě proti Táborsku.

Je fakt, že se dařilo celému mužstvu, avšak on přeci jen zaujal o něco více. Dvakrát bravurně čistě uhasil ojedinělé šance soupeře, když předsprintoval v úvodu nejdříve Klusáka a v závěru poločasu i Musiola.

Oběma stihl ukopnout míč od nohy na roh těsně před zakončením. „Poprvé jsem to zkazil a na poslední chvíli zatáhl za záchrannou brzdu. Ten druhý skluz byl riskantní, ale naštěstí bez penalty. Bylo to obojí na riziko, ale kdybych tam soupeři neskočil, mohl by střílet. Je to vždy buď, a nebo,“ líčil Piroch.

Přínosu obou zákroků Pirocha si nemohl nevšimnout ani kouč Krejčí, který se obvykle k individuálním počinům hráčů nerad vyjadřuje. „Podal mimořádný výkon. Pokud bych to měl hodnotit na stupnici do deseti, dal bych mu desítku,“ řekl Krejčí.

Piroch patří mezi nejvytíženější hráče. Z dosavadních deseti kol jarní části nevynechal ani minutu. Proti Táborsku navíc docílil své premiérové trefy ve druhé lize, když se nikým nehlídaný v 88. minutě prosadil hlavou a uzavřel stav na 3:0.

„Zůstal jsem po standardní situaci nahoře. Viděl jsem, že Láďa Mužík tam u lajny obehrál jednoho protihráče. Zkusil jsem počkat, jestli míč přetáhne na zadní tyč. Povedlo se a já jsem to jenom doklepl do brány. Situace pro mě byla jednoduchá,“ dodal Piroch.