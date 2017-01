Pardubický trenér Krejčí: Uděláme maximum pro finále. Pak se uvidí

Samozřejmě, pro účastníky je to především dobrá příprava na ligové jaro. Ale už jen postup Pardubic z prvního místa ve skupině C, kde byly též brněnská Zbrojovka (1. liga), Znojmo (šestý tým 2. ligy) a Skalica (vedoucí tým jedné ze skupin slovenské druhé ligy), má svoji hodnotu. A podmanit si celou Tipsport ligu? To už by zvedlo nejedno obočí.

„Hlavně přemýšlím nad tím, abychom to přežili ve zdraví,“ řekl trenér Pardubic Jiří Krejčí. „Ale abychom zároveň udělali maximum pro postup do finále. Budeme se o to snažit. Pak se uvidí,“ slíbil kouč Východočechů.

Co mu dělá vrásky, je počet hráčů, které má momentálně k dispozici. „Z toho, že nás je čtrnáct, mám hrůzu. Protože středa, sobota, neděle... Může to zavánět velkou únavou a zraněním,“ podotkl Krejčí.

Pardubice totiž ve středu absolvovaly na umělé trávě v Ohrazenicích přátelák s pražskou Duklou (0:1) a nehledě na výsledek dnešního semifinále budou hrát stoprocentně i v neděli. V horším případě o konečné třetí místo. Druhou dvojici tvoří v play-off pražští Bohemians a domácí Mladá Boleslav, takže na některého z nich určitě narazí.

Přesto je tu minimálně jedna dobrá zpráva - úzký kádr opět rozšíří Slovák Richard Čiernik, který byl nemocný. „Jestli mu to zdravotní stav dovolí, o víkendu nastoupí. Bude to pro něj ještě dobrá prověrka,“ připomněl Krejčí, že je bývalý hráč Myjavy v Pardubicích na herních testech.

Vedle toho trenér patrně nasadí alespoň na část duelů klíčového krajního záložníka Adama Fouska, který válčil s angínou. „Vezmeme ho tam, abychom ho postupně dostávali do zátěže,“ sdělil kouč.