Fotbalisté Pardubic si zastříleli, k obratu přispěl hattrick Ladry

Nakonec ale skóre otočila na konečných 6:2, když hned tři góly vsítil útočník Ladra, dva z nich v rozmezí pouhých 120 sekund.

„S úvodem jsme hrubě nespokojení. Chtěli jsme zápas odehrát na nulu. Ze dvou střel jsme hned dostali dva góly, což je špatně,“ postěžoval si Krejčí.

Pardubice však stihly do poločasu třemi zásahy otočit, ale mohly být rády, že Silný zahodil penaltu. Ani šest tref na domácí straně nemuselo být konečné číslo. Několik po gólu volajících příležitostí zůstalo bez kýženého efektu.

„Mohli jsme dát branek více, takže produktivita také nic moc,“ hřímal Krejčí, který nechal odpočívat některé „stálice“ jako Jeřábka, Kováře, Petráně či Přibyla. Zdravotní problémy pak nedovolily nastoupit ani Pospíšilovi a nedobrá prognóza je i v případě Slováka Čiernika.

Naopak poprvé se ukázal Křapka, který nezklamal jak na kraji obrany, tak i na stoperu, kam ho trenéři poslali do druhé pětačtyřicetiminutovky. „Na obou postech to zvládl výborně. Na to, že tu byl první zápas, jsme s ním byli spokojení,“ dodal Krejčí.