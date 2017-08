Pardubický trenér Krejčí po výhře: Zbytečně jsme riskovali

„Ve druhém poločase jsme si to zkomplikovali tím, že jsme se hrnuli dopředu. Já bych v téhle fázi spíš upřednostnil a očekával to, že podržíme balon na kopačkách, budeme trpělivější a nebudeme hrát takhle otevřený fotbal,“ řekl kouč Krejčí po zápase. „Vzhledem k šancím i předvedené hře je však naše vítězství zasloužené,“ mínil ve shodě s trenérem Ústí Jiřím Skálou.

Před výkopem diváci Pod Vinicí zatleskali Petru Kudrnovi a Vojtěchu Kakrdovi, kteří se s týmem rozloučili po loňské sezoně. Okamžitě po něm jejich nedávní spoluhráči začali pod taktovkou vynikajícího Řezníčka do obrany soupeře bušit.

Hned v první minutě vytáhl gólman Ústí Kotěra Fouskovu střelu po jeho nahrávce na tyč, posléze střílel z dobré pozice nad Černý a poté zahodil tutovku Petráň.

Po půlhodině hry se hosté hlásili o penaltu za domnělý faul Surzyna, ale rozhodčí zůstal v klidu. Krajní bek, jejž teď Krejčí z nouze postavil na stopera vedle Šejvla, si - přes nízký vzrůst - s novou rolí poradil s přehledem. „Vždycky když mu něco řekneme, divně kouká, ale zvládl to parádně. Měl jsem trošku ohryzané nehty, ale bylo to dobré,“ oddechl si kouč Krejčí.

Jediná slabší chvilka obranné čtyřky přišla v 50. minutě, když za sebou nechala ústeckého Jindráčka. Ten však v obrovské příležitosti místo střely nesmyslně a nepřesně centroval do strany, za což ho trenér Skála ihned potrestal střídáním.

„Asi už to nikdy neudělá, bylo to to nejhorší řešení, které mohl vymyslet. Škoda, mohlo to být 1:1. Ale podle mě by to utkání úplně nerozhodlo. Jsem přesvědčený, že by domácí znovu zatlačili a vyhráli,“ uvedl kouč Skála.

Petráň, jenž se předtím prosadil hlavou už po rohu Řezníčka, po Jindráčkově šanci podobným způsobem dokončil i akci Fuska. Jindráčkův náhradník Kacafírek a po něm domácí Mužík pak otřeli svoje pilotní střely o břevno; oba se však do střelecké listiny přece jen zapsali. Kacafírek skóroval hlavou po rohu, Mužík zpečetil druhou letošní výhru Pardubic vydařeným brejkem.