Konečně jsem v přípravě zdravý, raduje se pardubické křídlo Fusek

„Snad poprvé za tři roky, ať už v letní, nebo zimní přípravě, jsem konečně zdravý. Hrozně si toho vážím a doufám, že mi to vydrží co nejdéle,“ přeje si 22letý fotbalista.

Pozorujete, že jste díky plnému objemu tréninků zase výbušnější a rychlejší?

Může to mít vliv, na žádném jsem nechyběl. A fyzička s každým dalším jenom stoupá. Cítím se natrénovanější.

Zvládl jste taky většinu zápasové přípravy, standardně jste odehrál jeden poločas. Hned na úvod v prvním utkání Tipsport ligy v Brně jste ovšem nenastoupil. Proč?

Byl jsem nemocný, na zbylá utkání už jsem tam však jezdil.

Zamlouvá se vám hra vašeho týmu v přípravě?

Samozřejmě jsme rádi, že se nám ty zápasy vesměs povedly. Vyhráváme a dáváme i dost gólů. Ale musíme to všechno směřovat až k prvnímu ligovému zápasu proti Olomouci (4. března od 10.15 Pod Vinicí). Tam musíme potvrdit to, co jsme teď natrénovali.



V Tipsport lize jste nakonec dokráčeli až do finále. Jak si ceníte tohohle úspěchu v tradičním přípravném turnaji?

S klukama jsme si říkali, že je to - zvlášť v zimním období - prestižní soutěž. Kdyby nám někdo před jejím začátkem řekl, že budeme ve finále, asi bychom se tomu zasmáli. S tím jsme opravdu nepočítali.

Zmínil jste, že tým začal střílet góly, což se mu v podzimní části druhé ligy vůbec nedařilo. Změnili jste ve hře něco, čím jste tomu výrazněji pomohli?

Je to hlavně tím, že jsme zapracovali na agresivitě v útočném vápně. Doplňujeme útočníky ze stran, snažíme se být u brány důraznější. V důsledku toho padá hodně branek.

Budí to ve vás před startem ligy společně s výsledky optimismus?

V kabině je pozitivní nálada, na začátek soutěže se těšíme. Ale nesmíme usnout na vavřínech a musíme dál makat.

V sobotu od 10.30 vyzvete v Ohrazenicích v přáteláku královéhradeckou Olympii, druhý tým ČFL.

Víme, co čekat. Budou do nás chodit, ale my jim nedáme nic zadarmo a ukážeme, že hrajeme doma.