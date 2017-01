Ostravská posila Pekár: Důležité je, abychom vyhrávali a postoupili

„Po pravdě, to jsem vůbec netušil,“ řekl osmadvacetiletý Pekár. „Věděl jsem, že nějaké změny budou, že si někteří kluci budou hledat nové angažmá, ale nečekal jsem, že klub v lize skončí.“

Majitelé Myjavy odstoupení ze soutěže zdůvodnili tím, že se jim nelíbí, jak funguje slovenský fotbal. Co tomu říkáte?

Je mi to líto a určitě je to velké minus pro slovenský fotbal. Sami jsme si dali úder pod pás. Majitelé klubu mají nějaký názor, v určitých věcech mají pravdu, ale nechci to rozebírat. Jen doufám, že se ledy pohnou. Když to vezmu celkově, tak pro slovenský fotbal to je hodně špatný krok, znehodnocuje soutěž.

Na podzim jste byl zraněný. Oč šlo?

Byl jsem na laparoskopické operaci třísel. Měsíc jsem netrénoval, ale podobné problémy má hodně fotbalistů. Nešlo o nic vážného.

Proč jste se rozhodl pro Baník?

Chtěl jsem už nějakou změnu. V Myjavě jsem byl tři a půl roku. Chtěl jsem jít do tradičního klubu s diváky a to všechno Baník Ostrava splňuje, takže jsem se rozhodl rychle.

Je pravda, že jste mohl být v Baníku už od léta?

Trenér Křeček (asistent v Baníku – pozn. red.), s nímž jsem předtím působil v Ružomberku, mi volal, ale v létě jsme s Myjavou ještě hráli Evropskou ligu, takže to neklaplo, chtěl jsem si zahrát evropský pohár. Teď už nic nebránilo tomu, abych sem přišel.

V Baníku je hodně vašich krajanů. Hrálo i to roli?

Tím je pro mě snadnější poznat to tu. Je tady hodně chalanů, Slováků, ale důležité je, abychom všichni byli jedna parta. S Čechy jsme bratři, spolu jsme tvořili jeden stát, takže v tom nevidím nějaký rozdíl.

V Myjavě jste hrál první ligu, v Baníku druhou. Není to krok zpátky?

Tak to neberu. Je fakt, že jsem trochu zariskoval, ale věřím, že zisk bude postup do ligy.

Co od angažmá v Baníku čekáte?

Přišel jsem sem rád a doufám, že takový klub jako Baník bude už v létě hrát první ligu. Těším se na stadion, na diváky.

Přicházíte spíše jako střelec, anebo jako tvůrce hry?

Uvidíme, jak mě bude trenér chtít využít. Nejlépe se cítím ve středu zálohy s ofenzivními úkoly. Budu se snažit mužstvu pomoci a je jedno, jestli góly, asistencemi, nebo jinou prací. Důležité je, abychom vyhrávali a postoupili.