Nějaká nervozita by byla zbytečná, tvrdí ostravský obránce Hučko

Obránce Tomáš Hučko si po podzimu, kdy chyběl jen v jednom zápase, léčil natažený úpon břišního svalu. Sotva naskočil do zimní přípravy, vážně si poranil loket.

„Můj návrat není jednoduchý, protože jsem dlouho nehrál,“ uvedl jednatřicetiletý obránce. „Pomohlo mi, že v Budějovicích (2:2) jsme první poločas hráli všichni dobře, ale ve druhém jsem toho už měl kolem sedmdesáté minuty plné zuby. A minule s Táborskem (1:0) to bylo totéž.“

Trenér Petržela říkal, že potřebujete hlavně nabrat kondici. Je to ten největší problém?

Ano, ale řekl bych, že takovou tu zápasovou. Naplno trénuji tři čtyři týdny, takže potřebuji chytit pořádný zápasový rytmus.

V minulých dvou zápasech Baníku nevyšly druhé poločasy. Je na týmu znát stoupající nervozita z blížícího se vrcholu ligy?

Nemyslím si. Dva zápasy nám sice nevyšly, v nich jsme remizovali, ale s Táborskem přišlo důležité vítězství. Nějaká nervozita by byla zbytečná.

Ve druhé půli s Táborskem jste však neudrželi balon a soupeř vás dostal pod tlak. Čím to bylo?

Těžko říct. Táborsko má svou kvalitu, mají hráče, kteří si umějí dát balon do nohy. A to jsme možná ke konci byli trochu nervózní, protože jsme se obávali o výsledek.

Jak náročné je pro obránce čelit takovému náporu?

Je to těžké, když se nahoře nepodrží balon a útoky se valí a my běháme nahoru dolů.

Vnímáte, že třetí Opava se vám znovu o něco přiblížila?

Samozřejmě. Před dvěma koly jsme jí mohli odskočit na devět bodů, teď se to trochu zmenšilo, ale my se pořád díváme na sebe. Když zvládneme svoje zápasy, tak nám může být jedno, jak si povede Opava. Už si ale nemůžeme dovolit moc ztrácet.

Přesto, vaši fandové jsou nynější hrou Baníku hodně zklamaní.

Při těch dvou předchozích remízách nám hra nešla tak, jak jsme chtěli, ale důležité je, že jsme zvládli utkání s Táborskem, i když ne až tak kvalitou, jako bojovností. Doufám, že ty další zápasy už budou lepší.

Do jara jste šli se snahou zlepšit venkovní výkony a výsledky. To se vám daří?Přes zimu jsme pracovali na tom, abychom venkovní zápasy zvládali lépe. A výsledky tomu nasvědčují, už dokážeme vyhrát venku (Na podzim Baník na hřišti soupeře vyhrál jednou z osmi utkání, na jaře dvakrát ze čtyř. – pozn. red.).

V neděli dopoledne vás v Praze čeká žižkovská Viktorka. Ta se na jaře hodně zvedla.

Hrajeme v netradiční čas, ale musíme se s tím vyrovnat a vyhrát. Žižkov na jaře dvakrát za sebou zvítězil 5:0 (v Sokolově a doma s Frýdkem-Místkem – pozn. red.). Mají kvalitní tým, zkušené hráče, takže nás nečeká nic lehkého. Ale neobáváme se toho. Víme, že máme svou kvalitu.