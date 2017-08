Laštůvkův návrat na Baník: Hecovali jsme se, ale byl jsem v klidu

„Je ale fakt, že i když jsme byli lepší, tak vyložené šance jsme neměli. Škoda, že jsme v prvním poločase nedotáhli nějaké momenty ze stran,“ uvedl Jan Laštůvka, který v roce 2004 získal s Baníkem titul..

Jaké to bylo?

Věděli jsme, že to tady bude těžké. Baník přišli podpořit skvělí fanoušci. Věděli jsme, že doma budou silní po prvním kole, když vyhráli v Brně. Byli na nás nažhavení.

A jak nažhavený jste byl vy?

Škoda, že se nehrálo na Bazalech. Připravoval jsem se jako na každý jiný zápas, i když nějaké hecování proběhlo. Ale byl jsem úplně v klidu.

S kým jste se hecoval nejvíc?

To nebudu říkat (směje se).

Takže, co na svůj návrat do Ostravy říkáte?

Byl příjemný. Vzpomněl jsme si na rok 2004, kdy jsme se s Baníkem stali mistry. Na Bazalech to však bylo jiné. Hlavně jsem rád, že se vrátil Bary, že ještě neskončil. Přitáhl fanoušky

Jak jste viděl situaci z 22. minuty, kdy šel Milan Baroš do souboje s vámi a dal gól, který sudí neuznal?

Byl tam odražený balon. Bavil jsem se s ním o tom. Říkal, že tam trochu ta ruka byla, i když spíše u těla. Rozhodčí ale pískl, takže nic. Možná kdyby šel Baroš za balonem hned, tak možná byl u něj dříve. (Milan Baroš to s úsměvem, komentoval: To se mu to kecá, když je o rok mladší).

Oddechl jste si, že byla ruka?

Hlavně to byl zbytečný balon, protože oba stopeři se vysunuli na Poznara a Baryho jsme nechali samotného. To se nevyplácí. Umí dát gól.

Šlo o nejošemetnější situaci?

Asi jo. Když jsem byl v Karviné tak těch střel na mě šlo třeba šest. To když čtyři chytíte a dvě vám projdou, tak vás furt vynášejí do nebes, ale v klubech jako Slavie, Sparta, Plzeň, musíte být pořád koncentrovaný. Může na vás jde jedna střela a tu musíte chytit.

Je pro vás bod z Ostravy ztráta?

Slavia je mistr, takže se snažíme vyhrávat všude.