Baník má stopera z Ukrajiny. A zlínský Pazdera? Kluby jednají

„Olexandra jsme viděli přímo v utkání Oděsy s Dynamem Kyjev. Tam jsme se rozhodli, že ho zkusíme získat, protože proti silnému soupeři ukázal, že nám může pomoci,“ řekl sportovní ředitel Baníku Dušan Vrťo.

Někdejší ukrajinský reprezentant do 21 let, odchovanec Metalistu Charkov, naposledy působil v Černomorci Oděsa. V Ostravě úspěšně prošel lékařskou prohlídkou. „Už je náš, ale teď řešíme všechny formality, aby o víkendu mohl být k dispozici,“ podotkl Vrťo.

Baník v neděli od 18.00 hostí pražskou Slavii. Do té doby pravděpodobně v jeho kádru ještě Lukáš Pazdera nebude. „Se Zlínem ale jednáme,“ uvedl Dušan Vrťo.

Vše záleží na penězích. Zatímco od 1. ledna by byl Pazdera zadarmo, nyní by Ostravští museli Zlínu zaplatit. „Vždycky jde o peníze,“ potvrdil Vrťo. „Máme představu, co jsme za jeho přestup schopni uvolnit. Jestli to Zlínští budou respektovat, přijde Pazdera na podzim.“

Pokud Zlín na ostravskou nabídku nekývne, Lukáš Pazdera si letos už zřejmě nezahraje, jelikož Zlínští jeho návrat do svého mužstva vylučují.

„Na jaře moc nehrál ani Hykel a jeví se velmi dobře,“ připomněl Dušan Vrťo záložníka, jehož do Baníku nechtěl pustit Frýdek-Místek. „Pazdera je zkušený, ale pracujeme na tom, aby tu byl.“

Vrťo dodal, že Ostravští řeší ještě příchod dalšího defenzivního fotbalisty. „A o prodloužení kontraktu jednáme s hráči, jimž za rok končí smlouvy.“